Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Хомякоид написав:_hunter написав:
И это тоже. Но уже обсуждали, вроде в этой ветке: больше что просто свободной земли что каких-то полу-готовых совковых цехов, ближе к емким линиям ЭП, больше человеческих ресурсов...
Возвращаясь к той фабрике-кабелекрутке: я слышал у них постоянные проблемы с набором раб-силы были. А стояли бы они под Винницей -- 100% уверен -- закрылиб все вакансии.
Не уверен насчет разницы между условными Винницей и Тернополем.
Просто там бизнес выжать по максимуму денег из персонала для максимальной доходности.
Слышал от человека из Волынской области.
Так обращались на фабрике с людьми, что после этого никто не хочет там работать.
Что в Виннице что в Луцке, если скотские условия никто работать не будет.
Кстати, что по автопрому в Британии ? Машины выпускаються или все в Индии и других бывших колониях ?
Так отож: на ЗУ народная забава -- чуть-шо -- в Польшу гастерить. А в Луцке дай ЗП +10% к рынку -- и пофиг народу на те условия...
У них там как-то странно с этим: такое ощущение, что кроме Остин-Мартена да Ренжей -- и не осталось ничего своего...