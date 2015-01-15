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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:52

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:
  Хомякоид написав: Грузовички не попадают под правило платных автобанов в Германии.
Поэтому еще одна фишка почему возможно видел многих которые возили что-то на машиностроительные заводы.
А в чем выгодность центра Украины ? Близость к сырью ?

И это тоже. Но уже обсуждали, вроде в этой ветке: больше что просто свободной земли что каких-то полу-готовых совковых цехов, ближе к емким линиям ЭП, больше человеческих ресурсов...
Возвращаясь к той фабрике-кабелекрутке: я слышал у них постоянные проблемы с набором раб-силы были. А стояли бы они под Винницей -- 100% уверен -- закрылиб все вакансии.


Не уверен насчет разницы между условными Винницей и Тернополем.
Просто там бизнес выжать по максимуму денег из персонала для максимальной доходности.
Слышал от человека из Волынской области.
Так обращались на фабрике с людьми, что после этого никто не хочет там работать.
Что в Виннице что в Луцке, если скотские условия никто работать не будет.

Кстати, что по автопрому в Британии ? Машины выпускаються или все в Индии и других бывших колониях ?

Так отож: на ЗУ народная забава -- чуть-шо -- в Польшу гастерить. А в Луцке дай ЗП +10% к рынку -- и пофиг народу на те условия...

У них там как-то странно с этим: такое ощущение, что кроме Остин-Мартена да Ренжей -- и не осталось ничего своего...
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 10:55

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

В Виннице цены на новострой конечно радуют инвешторов.
То что что не за городом стартует с 1 млн.
В центре новострой практические как в Кийови в центре.

Надо было Долярчика слушать а не зазывал с Киевской ветки.
Мог пару квартирек на котловане взять.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:33

Еще один козырь за недвигу на ЗУ
бензин и дизель будет завозиться с Европы, что соответственно дещевле и быстрее на ЗУ чем в Киеве и на востоке Украины.
Уже сейчас нехватка горючки


Инвештыри в кийовский бетон попали :lol:
Хомякоид
 
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