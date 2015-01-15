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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:52
Хомякоид написав: _hunter написав: Хомякоид написав:
Грузовички не попадают под правило платных автобанов в Германии.
Поэтому еще одна фишка почему возможно видел многих которые возили что-то на машиностроительные заводы. А в чем выгодность центра Украины ? Близость к сырью ?
И это тоже. Но уже обсуждали, вроде в этой ветке: больше что просто свободной земли что каких-то полу-готовых совковых цехов, ближе к емким линиям ЭП, больше человеческих ресурсов...
Возвращаясь к той фабрике-кабелекрутке: я слышал у них постоянные проблемы с набором раб-силы были. А стояли бы они под Винницей -- 100% уверен -- закрылиб все вакансии.
Не уверен насчет разницы между условными Винницей и Тернополем.
Просто там бизнес выжать по максимуму денег из персонала для максимальной доходности.
Слышал от человека из Волынской области.
Так обращались на фабрике с людьми, что после этого никто не хочет там работать.
Что в Виннице что в Луцке, если скотские условия никто работать не будет.
Кстати, что по автопрому в Британии ? Машины выпускаються или все в Индии и других бывших колониях ?
Так отож: на ЗУ народная забава -- чуть-шо -- в Польшу гастерить. А в Луцке дай ЗП +10% к рынку -- и пофиг народу на те условия...
У них там как-то странно с этим: такое ощущение, что кроме Остин-Мартена да Ренжей -- и не осталось ничего своего...
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_hunter
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Додано: Суб 30 кві, 2022 10:55
В Виннице цены на новострой конечно радуют инвешторов.
То что что не за городом стартует с 1 млн.
В центре новострой практические как в Кийови в центре.
Надо было Долярчика слушать а не зазывал с Киевской ветки.
Мог пару квартирек на котловане взять.
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Хомякоид
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Додано: Нед 01 тра, 2022 07:33
Еще один козырь за недвигу на ЗУ
бензин и дизель будет завозиться с Европы, что соответственно дещевле и быстрее на ЗУ чем в Киеве и на востоке Украины.
Уже сейчас нехватка горючки
Инвештыри в кийовский бетон попали
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Хомякоид
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Додано: Нед 01 тра, 2022 07:45
Хомякоид написав:
Еще один козырь за недвигу на ЗУ
бензин и дизель будет завозиться с Европы, что соответственно дещевле и быстрее на ЗУ чем в Киеве и на востоке Украины.
Уже сейчас нехватка горючки
\\\
Инвештыри в кийовский бетон попали
Сейчас нехватка, потому, что кучу нефтебаз побомбили -- не успели еще логистические цепочки перестроить. Ну и какой-то слух прошел "будет дорожать" -- народ на заправки и ломанулся. Уряд обещает за неделю все починить.
Быстрее оно будет _только_ если бензовозы из Европы будут сразу на заправку ехать -- и эту заправку за день начисто будут осушать. Будет ли дешевле (и на сколько) -- посмотрим: на сетевых заправках даже сейчас цена что на Западе, что в Центре -- одинаковая...
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_hunter
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Додано: Нед 01 тра, 2022 07:56
_hunter написав: Хомякоид написав:
Еще один козырь за недвигу на ЗУ
бензин и дизель будет завозиться с Европы, что соответственно дещевле и быстрее на ЗУ чем в Киеве и на востоке Украины.
Уже сейчас нехватка горючки
\\\
Инвештыри в кийовский бетон попали
Сейчас нехватка, потому, что кучу нефтебаз побомбили -- не успели еще логистические цепочки перестроить. Ну и какой-то слух прошел "будет дорожать" -- народ на заправки и ломанулся. Уряд обещает за неделю все починить.
Быстрее оно будет _только_ если бензовозы из Европы будут сразу на заправку ехать -- и эту заправку за день начисто будут осушать. Будет ли дешевле (и на сколько) -- посмотрим: на сетевых заправках даже сейчас цена что на Западе, что в Центре -- одинаковая...
Я так понимаю основная проблема гос.регулирование.
Были бы свободные цена был бы бензин, работал бы закон цена/спрос/предложение.
А так продавать себе в убыток никто не будет.
В Германии цена около 2 евро с копейками за литр. Думаю прийдем тоже к подобным цифрам.
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Хомякоид
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Додано: Нед 01 тра, 2022 08:14
Хомякоид написав:
Я так понимаю основная проблема гос.регулирование.
_hunter написав: Хомякоид написав:
Еще один козырь за недвигу на ЗУ
бензин и дизель будет завозиться с Европы, что соответственно дещевле и быстрее на ЗУ чем в Киеве и на востоке Украины.
Уже сейчас нехватка горючки
\\\
Инвештыри в кийовский бетон попали
Сейчас нехватка, потому, что кучу нефтебаз побомбили -- не успели еще логистические цепочки перестроить. Ну и какой-то слух прошел "будет дорожать" -- народ на заправки и ломанулся. Уряд обещает за неделю все починить.
Быстрее оно будет _только_ если бензовозы из Европы будут сразу на заправку ехать -- и эту заправку за день начисто будут осушать. Будет ли дешевле (и на сколько) -- посмотрим: на сетевых заправках даже сейчас цена что на Западе, что в Центре -- одинаковая...
Были бы свободные цена был бы бензин, работал бы закон цена/спрос/предложение.
А так продавать себе в убыток никто не будет.
В Германии цена около 2 евро с копейками за литр. Думаю прийдем тоже к подобным цифрам.
Так это уже починили
-- только вчера новость была, что позволили логистику в цене учитывать -- там что-то на уровне +2 гривны добавится...
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_hunter
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Додано: Нед 01 тра, 2022 08:43
_hunter написав:
Так это уже починили
-- только вчера новость была, что позволили логистику в цене учитывать -- там что-то на уровне +2 гривны добавится...
Надо вообще цены отпускать.
Хотя тут правительство на растяжке.
Отпустят цены - может быть цена и 2 и 3 евро за литр.
Будут держать госрегулирование, очереди, 10 литров в бак и другие прелести совка.
В любом случае электроавто заиграли мощными ярким красками
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Хомякоид
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