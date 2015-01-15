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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:33

Еще один козырь за недвигу на ЗУ
бензин и дизель будет завозиться с Европы, что соответственно дещевле и быстрее на ЗУ чем в Киеве и на востоке Украины.
Уже сейчас нехватка горючки


Инвештыри в кийовский бетон попали :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:45

  Хомякоид написав:Еще один козырь за недвигу на ЗУ
бензин и дизель будет завозиться с Европы, что соответственно дещевле и быстрее на ЗУ чем в Киеве и на востоке Украины.
Уже сейчас нехватка горючки
\\\

Инвештыри в кийовский бетон попали :lol:

Сейчас нехватка, потому, что кучу нефтебаз побомбили -- не успели еще логистические цепочки перестроить. Ну и какой-то слух прошел "будет дорожать" -- народ на заправки и ломанулся. Уряд обещает за неделю все починить.
Быстрее оно будет _только_ если бензовозы из Европы будут сразу на заправку ехать -- и эту заправку за день начисто будут осушать. Будет ли дешевле (и на сколько) -- посмотрим: на сетевых заправках даже сейчас цена что на Западе, что в Центре -- одинаковая...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 10:31

https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/4/686608/
На Івано-Франківщині побудують 100 тисяч метрів квадратних житла для переселенців


Все как я писал, ЗУ будет развивиаться мощно, в то время как другие регионы к сожалению затухать.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 11:01

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/4/686608/
На Івано-Франківщині побудують 100 тисяч метрів квадратних житла для переселенців


Все как я писал, ЗУ будет развивиаться мощно, в то время как другие регионы к сожалению затухать.


місцеве населення категорично проти такого сусідства...

Мешканці села біля Франківська виступили проти будівництва житла для переселенців
Громада Черніїва категорично проти спорудження мікрорайону для біженців
https://zaxid.net/meshkantsi_sela_bilya ... v_n1541858
«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.

За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 11:04

Хомякоид
100 тис метрів - півтори тисячи квартич - це навіть менше середнього ЖК на всю область.
Где-то тут были "модульные дома" - аналог сталинских послевоенных бараков. Так и это жилье для переселенцев - в лучшем случае неохрущевки, престижа они никому не добавят. И я уже все меньше верю в ЕС без НАТО, будет синхронно, а следовательно безопасно будет более-менее равномерно по всей территории Украины. Разнонаправленных векторов развития точно не будет (одно затухать, другое процветать). Либо затухание ЗУ будет медленней чем остальной Украины (неудачное развитие событий), либо развитие чуть быстрей остальной (удачное).
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 13:56

  jump написав:
  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/4/686608/
На Івано-Франківщині побудують 100 тисяч метрів квадратних житла для переселенців


Все как я писал, ЗУ будет развивиаться мощно, в то время как другие регионы к сожалению затухать.


місцеве населення категорично проти такого сусідства...

Мешканці села біля Франківська виступили проти будівництва житла для переселенців
Громада Черніїва категорично проти спорудження мікрорайону для біженців
https://zaxid.net/meshkantsi_sela_bilya ... v_n1541858
«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.

За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.


В україні є багато закинутих сел де земля гектарами нікому не потрібна.
Якщо не бажає одне село, побудують в іншому, в чому проблема.
Жителі села хворі на голову.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:42

Украина не может вступить в ЕС в ближайшие пять-десять лет – министр Австрии.

Вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет", а ускоренная процедура вступления в ЕС для нашей страны невозможна.

Об этом сообщила министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролин Эдтштадлер, прокомментировав слова министра иностранных дел Александра Шалленберга, пишет Euractiv.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:55

Ukrainian
Австрия и Венгрия - єто две подкуйляцкие страны в ЕС. Раньше еше была Германия, но встала на путь исправления. Скоро серьезно возьмутся за Венгрию. Для НАТО достаточно будет выпороть Венгрию
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:10

  Ukrainian написав:Украина не может вступить в ЕС в ближайшие пять-десять лет – министр Австрии.

Вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет", а ускоренная процедура вступления в ЕС для нашей страны невозможна.

Об этом сообщила министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролин Эдтштадлер, прокомментировав слова министра иностранных дел Александра Шалленберга, пишет Euractiv.


В ЕС решают две страны, Германия и Франция.
Как они скажут так и будет.
Все щавки могут тявкать сколько вздумаеться.
В Германии простой народ горой за украинцев.
Бизнес который завязан на расею пока упираеться.
Хомякоид
 
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