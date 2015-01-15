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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 тра, 2022 16:28
Хомякоид написав: Ukrainian написав:
Украина не может вступить в ЕС в ближайшие пять-десять лет – министр Австрии.
Вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет", а ускоренная процедура вступления в ЕС для нашей страны невозможна.
Об этом сообщила министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролин Эдтштадлер, прокомментировав слова министра иностранных дел Александра Шалленберга, пишет Euractiv.
В ЕС решают две страны, Германия и Франция.
Как они скажут так и будет.
Все щавки могут тявкать сколько вздумаеться.
В Германии простой народ горой за украинцев.
Бизнес который завязан на расею пока упираеться.
Макрон зробив не надто оптимістичний прогноз щодо вступу України в ЄС
При цьому він вже вважає нашу державу членом європейської сім'ї.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України в ЄС може затягнутися й тривати десятиліття. Під час виступу на завершальній конференції про майбутнє Європи він запропонував створити "європейську політичну спільноту", куди могла б увійти наша країна.
zn.ua/ukr/POLITICS/vstup-ukrajini-v-jes-mozhe-trivati-desjatilittjami-makron-.html
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Додано: Пон 09 тра, 2022 16:31
Эммануэль Макрон считает, что Украина сама должна определять условия для переговоров с Россией
Об этом он заявил, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы.
Там же Макрон высказал мнение, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, «даже десятилетий».
Так що, ні яких перспектив
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Додано: Пон 09 тра, 2022 16:41
Эти же люди давали Украине 72 часа и эвакуационный самолет Зеленскому.
Но на самом деле Украине горахдо важнее НАТО, и к нему за 3 месяца мы стали гораздо ближе. Ставлю на 2024 год. С ЕС уже есть безвиз, а в будущем достаточно более глубокой интеграции как у Норвегии. НАТО это хорошо для всей Украины, ЕС - особенно для ее западной части
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Додано: Пон 09 тра, 2022 16:54
Та хто хотів то виїхав вже до того ЄС ще 20-30 років тому. Я також міг ( до Берліну на всіх правах), але прохолодно там))
Востаннє редагувалось roberto dark
в Пон 09 тра, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 16:55
fox767676 написав:
Эти же люди давали Украине 72 часа и эвакуационный самолет Зеленскому.
Но на самом деле Украине горахдо важнее НАТО, и к нему за 3 месяца мы стали гораздо ближе. Ставлю на 2024 год. С ЕС уже есть безвиз, а в будущем достаточно более глубокой интеграции как у Норвегии. НАТО это хорошо для всей Украины, ЕС - особенно для ее западной части
Украина уже ушла от орды, новый путь только в Евросоюз.
Пока все идет нормально, все шишки от которых зависит вступление Украины в ЕС приезжают в Киев и поддерживают наибыстрейшее вступление.
Англия и Канада уже зделали бестоможенный экспорт для украинских товаров.
Альтарнативы ЕС нет и Зе с Кулебой правильно все делают.
Макрон ляпает языком разные меседжи для разных груп людей. Так все политики делают.
Уже нужн идти дальше и планировать введение евро как платежного средства на територии Украины. Хватит всяким спекулянтным барыгам-менялам наживаться.
В долгосроке встепление ЕС приведет к недецкому подьему экономики и росту цен на недвижимость которую смогут позволить себе почти все коренные работающие.
Сначала рост доходов, потом рост недвиги, которую будем сдавать остарбайтерам
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Додано: Пон 09 тра, 2022 16:57
roberto dark написав:
Та хто хотів то виїхав вже до того ЄС ще 20-30 років тому. Я би також міг, але прохолодно там))
Кожному своє (Jedem das seine) Мені навпаки не вистачає снігу. Люблю кататись на бігових лижах.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:03
Хомякоид написав: roberto dark написав:
Та хто хотів то виїхав вже до того ЄС ще 20-30 років тому. Я би також міг, але прохолодно там))
Кожному своє (Jedem das seine) Мені навпаки не вистачає снігу. Люблю кататись на бігових лижах.
То можна й полетіти зимою в Альпи на каталки. У мене знайомий молодий хлопець був впав на лижах в Австрії в горах. Вертольотом в лікарню везли. Прилетів дорогу з шурупами в колінах на милицях. Але бігові лижі більш небезпечно, та й кожному своє))
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:05
roberto dark написав: Хомякоид написав: roberto dark написав:
Та хто хотів то виїхав вже до того ЄС ще 20-30 років тому. Я би також міг, але прохолодно там))
Кожному своє (Jedem das seine) Мені навпаки не вистачає снігу. Люблю кататись на бігових лижах.
То можна й полетіти зимою в Альпи на каталки. У мене знайомий молодий хлопець був впав на лижах в Австрії в горах. Вертольотом в лікарню везли. Прилетів дорогу з шурупами в колінах на милицях. Але бігові лижі більш небезпечно, та й кожному своє))
Ви знаєте що таке бігові лижі ? Ні з чим не перепутали ?
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