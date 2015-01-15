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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:28

  Хомякоид написав:
  Ukrainian написав:Украина не может вступить в ЕС в ближайшие пять-десять лет – министр Австрии.

Вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет", а ускоренная процедура вступления в ЕС для нашей страны невозможна.

Об этом сообщила министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролин Эдтштадлер, прокомментировав слова министра иностранных дел Александра Шалленберга, пишет Euractiv.


В ЕС решают две страны, Германия и Франция.
Как они скажут так и будет.
Все щавки могут тявкать сколько вздумаеться.
В Германии простой народ горой за украинцев.
Бизнес который завязан на расею пока упираеться.

Макрон зробив не надто оптимістичний прогноз щодо вступу України в ЄС

При цьому він вже вважає нашу державу членом європейської сім'ї.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України в ЄС може затягнутися й тривати десятиліття. Під час виступу на завершальній конференції про майбутнє Європи він запропонував створити "європейську політичну спільноту", куди могла б увійти наша країна.

zn.ua/ukr/POLITICS/vstup-ukrajini-v-jes-mozhe-trivati-desjatilittjami-makron-.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:31

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Эммануэль Макрон считает, что Украина сама должна определять условия для переговоров с Россией

Об этом он заявил, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы.

Там же Макрон высказал мнение, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, «даже десятилетий».

Так що, ні яких перспектив
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:41

Эти же люди давали Украине 72 часа и эвакуационный самолет Зеленскому.
Но на самом деле Украине горахдо важнее НАТО, и к нему за 3 месяца мы стали гораздо ближе. Ставлю на 2024 год. С ЕС уже есть безвиз, а в будущем достаточно более глубокой интеграции как у Норвегии. НАТО это хорошо для всей Украины, ЕС - особенно для ее западной части
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:54

Та хто хотів то виїхав вже до того ЄС ще 20-30 років тому. Я також міг ( до Берліну на всіх правах), але прохолодно там))
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 09 тра, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:55

  fox767676 написав:Эти же люди давали Украине 72 часа и эвакуационный самолет Зеленскому.
Но на самом деле Украине горахдо важнее НАТО, и к нему за 3 месяца мы стали гораздо ближе. Ставлю на 2024 год. С ЕС уже есть безвиз, а в будущем достаточно более глубокой интеграции как у Норвегии. НАТО это хорошо для всей Украины, ЕС - особенно для ее западной части


Украина уже ушла от орды, новый путь только в Евросоюз.
Пока все идет нормально, все шишки от которых зависит вступление Украины в ЕС приезжают в Киев и поддерживают наибыстрейшее вступление.
Англия и Канада уже зделали бестоможенный экспорт для украинских товаров.
Альтарнативы ЕС нет и Зе с Кулебой правильно все делают.
Макрон ляпает языком разные меседжи для разных груп людей. Так все политики делают. 8)

Уже нужн идти дальше и планировать введение евро как платежного средства на територии Украины. Хватит всяким спекулянтным барыгам-менялам наживаться.

В долгосроке встепление ЕС приведет к недецкому подьему экономики и росту цен на недвижимость которую смогут позволить себе почти все коренные работающие.
Сначала рост доходов, потом рост недвиги, которую будем сдавать остарбайтерам :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:57

  roberto dark написав:Та хто хотів то виїхав вже до того ЄС ще 20-30 років тому. Я би також міг, але прохолодно там))


Кожному своє (Jedem das seine) Мені навпаки не вистачає снігу. Люблю кататись на бігових лижах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:03

  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:Та хто хотів то виїхав вже до того ЄС ще 20-30 років тому. Я би також міг, але прохолодно там))


Кожному своє (Jedem das seine) Мені навпаки не вистачає снігу. Люблю кататись на бігових лижах.

То можна й полетіти зимою в Альпи на каталки. У мене знайомий молодий хлопець був впав на лижах в Австрії в горах. Вертольотом в лікарню везли. Прилетів дорогу з шурупами в колінах на милицях. Але бігові лижі більш небезпечно, та й кожному своє))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:05

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:Та хто хотів то виїхав вже до того ЄС ще 20-30 років тому. Я би також міг, але прохолодно там))


Кожному своє (Jedem das seine) Мені навпаки не вистачає снігу. Люблю кататись на бігових лижах.

То можна й полетіти зимою в Альпи на каталки. У мене знайомий молодий хлопець був впав на лижах в Австрії в горах. Вертольотом в лікарню везли. Прилетів дорогу з шурупами в колінах на милицях. Але бігові лижі більш небезпечно, та й кожному своє))


Ви знаєте що таке бігові лижі ? Ні з чим не перепутали ? :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:24

  Хомякоид написав: Ви знаєте що таке бігові лижі ? Ні з чим не перепутали ? :lol:

Колись катався на таких в дитинстві. Пам'ятаю ще такі зими, коли сніг у Львові був усю зиму, а не так як зараз по декілька тижнів максимум.
roberto dark
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