Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:44
Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись.
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