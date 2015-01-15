Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:44
Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись.
Додано: Пон 09 тра, 2022 19:37
"Усі ваші знання"? Ви якось пишіть коректніше друже! Окрім того не варта самому собі суперечити, бо ж не я тут мудро філософствував, про "кожному своє", декілька повідомленням тому.
Справді...Лижі мене не цікавлять від слова зовсім. Якось більше люблю водні види спорту, особливо в теплому кліматі на морських узбережжях. Але розумію, що не всім українським заробітчанам в Німеччині це по кишені. Без образ
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