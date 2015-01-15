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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:44

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав: Ви знаєте що таке бігові лижі ? Ні з чим не перепутали ? :lol:

Колись катався на таких в дитинстві. Пам'ятаю ще такі зими, коли сніг у Львові був усю зиму, а не так як зараз по декілька тижнів максимум.


Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись. :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:37

  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
  Хомякоид написав: Ви знаєте що таке бігові лижі ? Ні з чим не перепутали ? :lol:

Колись катався на таких в дитинстві. Пам'ятаю ще такі зими, коли сніг у Львові був усю зиму, а не так як зараз по декілька тижнів максимум.


Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись. :D

"Усі ваші знання"? :shock: Ви якось пишіть коректніше друже! Окрім того не варта самому собі суперечити, бо ж не я тут мудро філософствував, про "кожному своє", декілька повідомленням тому.
Справді...Лижі мене не цікавлять від слова зовсім. Якось більше люблю водні види спорту, особливо в теплому кліматі на морських узбережжях. Але розумію, що не всім українським заробітчанам в Німеччині це по кишені. Без образ :wink:
roberto dark
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