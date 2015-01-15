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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 тра, 2022 17:44
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Ви знаєте що таке бігові лижі ? Ні з чим не перепутали ?
Колись катався на таких в дитинстві. Пам'ятаю ще такі зими, коли сніг у Львові був усю зиму, а не так як зараз по декілька тижнів максимум.
Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 19:37
Хомякоид написав: roberto dark написав: Хомякоид написав:
Ви знаєте що таке бігові лижі ? Ні з чим не перепутали ?
Колись катався на таких в дитинстві. Пам'ятаю ще такі зими, коли сніг у Львові був усю зиму, а не так як зараз по декілька тижнів максимум.
Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись.
"Усі ваші знання"?
Ви якось пишіть коректніше друже! Окрім того не варта самому собі суперечити, бо ж не я тут мудро філософствував, про "кожному своє", декілька повідомленням тому.
Справді...Лижі мене не цікавлять від слова зовсім. Якось більше люблю водні види спорту, особливо в теплому кліматі на морських узбережжях. Але розумію, що не всім українським заробітчанам в Німеччині це по кишені. Без образ
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:21
roberto dark написав:
"Усі ваші знання"?
Ви якось пишіть коректніше друже! Окрім того не варта самому собі суперечити, бо ж не я тут мудро філософствував, про "кожному своє", декілька повідомленням тому.
Справді...Лижі мене не цікавлять від слова зовсім. Якось більше люблю водні види спорту, особливо в теплому кліматі на морських узбережжях. Але розумію, що не всім українським заробітчанам в Німеччині це по кишені. Без образ
Кожному своє, комусь лижі, комусь водні види спорту.
Всі люди різні.
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