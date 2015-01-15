Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:44
Якщо порівнювати бігові лижі з гірськими, то виглядає цілком безпечно.
Але якщо всі ваші знання грунтуються на споминах з дитинства, то так всяке може здаватись.
Додано: Пон 09 тра, 2022 19:37
"Усі ваші знання"? Ви якось пишіть коректніше друже! Окрім того не варта самому собі суперечити, бо ж не я тут мудро філософствував, про "кожному своє", декілька повідомленням тому.
Справді...Лижі мене не цікавлять від слова зовсім. Якось більше люблю водні види спорту, особливо в теплому кліматі на морських узбережжях. Але розумію, що не всім українським заробітчанам в Німеччині це по кишені. Без образ
Додано: Пон 09 тра, 2022 21:21
Кожному своє, комусь лижі, комусь водні види спорту.
Всі люди різні.
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:49
Спікерка Бундестагу виступила за швидке приєднання України до ЄС
Немцы потянут Украину в ЕС, народ и телевидение за Украину.
Как человек проживший долго в Германии вижу что немцы большие прагматики.
Вступление Украины в ЕС принесет Германии только положительные моменты.
Страна котрая может прокормить 500 млн.населения, с белым населением, с армией которая может остановить орду с востока на дороге не валяеться.
Депутаты Бундестага учились за знания, дипломы не покупали.
[b]Ну и в долгосроке будет недвижимость только дорожать. Коренные смогут закупиться пока будет вилка высоких доходов и низких цен на битон.[/b]
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 10 тра, 2022 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 тра, 2022 10:41
Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что «было бы обманом обещать Украине быстрое вступление в Евросоюз»
Додано: Вів 10 тра, 2022 12:07
Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
Да. осенью буду мониторить новостной фон усиленно. Если увижу обнадеживающие сигналы по НАТО\ЕС - дозабетонируюсь в Киеве, на Печерске. Если нет - то буду что-то присматривать в юго-центральной Европе.
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:12
Это будет сильный долгосрок как по мне.
+-5 лет на вступление в НАТО и ЕС.
Потом еще +-5 лет пока отыграем выезд народа в Европу и начнет недвига дорожать.
Потом да, тильки рист. Будут остарбайтеры морды бить что-бы снять квартиру на Печерске.
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