Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

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Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС
flyman написав:На ЗУ в обл. центі вже війшли в нормальне робоче русло, тільки ще залишився коменданьський час, а так хіба страдають підприємства, які мали клієнтів/контрагентів у східній та південній Україні.
А ще плюс бабло від заробітчан (думаю що кордони будуть не довго ще закриті для заробітчан, бо чим довше, тим більше там людей адаптується і залишиться), то ЗУ буде локомотивом економіки.
Вже писав на цій гілці, Кийов це вже вчорашній день, буде гаснути. Очікую ріст в містах на ЗУ по ЖД Одеса-Львів (Вінниця, Хмель, Тернопіль) Як на мене там буде найбільший ріст в звязку з розвитком підприємств які орієнтуються на Європу та Британію.