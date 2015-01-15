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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:35

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/
Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України

Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:03

  flyman написав:На ЗУ в обл. центі вже війшли в нормальне робоче русло, тільки ще залишився коменданьський час, а так хіба страдають підприємства, які мали клієнтів/контрагентів у східній та південній Україні.

А ще плюс бабло від заробітчан (думаю що кордони будуть не довго ще закриті для заробітчан, бо чим довше, тим більше там людей адаптується і залишиться), то ЗУ буде локомотивом економіки.


Вже писав на цій гілці, Кийов це вже вчорашній день, буде гаснути.
Очікую ріст в містах на ЗУ по ЖД Одеса-Львів (Вінниця, Хмель, Тернопіль)
Як на мене там буде найбільший ріст в звязку з розвитком підприємств які орієнтуються на Європу та Британію.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:00

  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/
Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України

Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/17/7346827/
В ЕС не раньше чем через 10 лет.
Даже если выдавим кандидатскую ступень.
antey1969
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