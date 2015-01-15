Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

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Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС
flyman написав:На ЗУ в обл. центі вже війшли в нормальне робоче русло, тільки ще залишився коменданьський час, а так хіба страдають підприємства, які мали клієнтів/контрагентів у східній та південній Україні.
А ще плюс бабло від заробітчан (думаю що кордони будуть не довго ще закриті для заробітчан, бо чим довше, тим більше там людей адаптується і залишиться), то ЗУ буде локомотивом економіки.
Вже писав на цій гілці, Кийов це вже вчорашній день, буде гаснути. Очікую ріст в містах на ЗУ по ЖД Одеса-Львів (Вінниця, Хмель, Тернопіль) Як на мене там буде найбільший ріст в звязку з розвитком підприємств які орієнтуються на Європу та Британію.
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/ Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України
Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС
Відновлення територіальної цілісності- демілітаризація ПМР - НАТО - ЄС інтеграція. Без НАТО повного членства в ЄС не буде, не факт що з ним теж. І тільки Київ може бути політичним політичним та фінансовим центром. На що вже зараз може розраховувати ЗУ - перенесення архівів, музеїв, дата- та розрахункових центрів, ріст іт компаній другого ешелону , посилення бранчей компаній першої ліги, перенесення дрібного бізнесу зі східної України, з часом ОПК. У випадку ЄС інтеграції ЗУ та ПЗУ вбудується др логістичних та культурних ланцюгів Нової Європи, буде більш незалежним від Києва. Але к тому часу невідомо що трапиться з РБ та РФ, може там прийде до влади якийсь ходорковський , запустить перебудову та демократію, і східна Україна сяде на сировинні потоки , і теж все буде дрбре. Найбільш реальний на найближчі 2 роки сценарій- " Україна- північний Ізраїль " . Десь на 90-95% буде відновлено територіальна цілісність, країна насичена сучасною зброєю, включнл з ПРо/ППО якась допомога від Заходу , ЗУ більш-менш тримається на плаву , на сході дуже обережна відбудова одночасно з депопуляцією та деіндустрілізацією. Якщо ця фаза затягнеться прогноз для країни включно з ЗУ негативний
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/ Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України
Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС