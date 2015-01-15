Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

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Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС
flyman написав:На ЗУ в обл. центі вже війшли в нормальне робоче русло, тільки ще залишився коменданьський час, а так хіба страдають підприємства, які мали клієнтів/контрагентів у східній та південній Україні.
А ще плюс бабло від заробітчан (думаю що кордони будуть не довго ще закриті для заробітчан, бо чим довше, тим більше там людей адаптується і залишиться), то ЗУ буде локомотивом економіки.
Вже писав на цій гілці, Кийов це вже вчорашній день, буде гаснути. Очікую ріст в містах на ЗУ по ЖД Одеса-Львів (Вінниця, Хмель, Тернопіль) Як на мене там буде найбільший ріст в звязку з розвитком підприємств які орієнтуються на Європу та Британію.
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/ Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України
Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС
Відновлення територіальної цілісності- демілітаризація ПМР - НАТО - ЄС інтеграція. Без НАТО повного членства в ЄС не буде, не факт що з ним теж. І тільки Київ може бути політичним політичним та фінансовим центром. На що вже зараз може розраховувати ЗУ - перенесення архівів, музеїв, дата- та розрахункових центрів, ріст іт компаній другого ешелону , посилення бранчей компаній першої ліги, перенесення дрібного бізнесу зі східної України, з часом ОПК. У випадку ЄС інтеграції ЗУ та ПЗУ вбудується др логістичних та культурних ланцюгів Нової Європи, буде більш незалежним від Києва. Але к тому часу невідомо що трапиться з РБ та РФ, може там прийде до влади якийсь ходорковський , запустить перебудову та демократію, і східна Україна сяде на сировинні потоки , і теж все буде дрбре. Найбільш реальний на найближчі 2 роки сценарій- " Україна- північний Ізраїль " . Десь на 90-95% буде відновлено територіальна цілісність, країна насичена сучасною зброєю, включнл з ПРо/ППО якась допомога від Заходу , ЗУ більш-менш тримається на плаву , на сході дуже обережна відбудова одночасно з депопуляцією та деіндустрілізацією. Якщо ця фаза затягнеться прогноз для країни включно з ЗУ негативний
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/ Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України
Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС
BIGor написав:Що зроблено за останні 2,5 місяці - зняли Ситника (НАБУ), закрили декларації чиновників (НАЗК).
Наскільки я знаю, у Ситника сплив термін дії новноважень
Смешно выглядишь, когда вещаешь из Гермашки.
За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена. Лишь одного, присвоевшего сразу пять скорых разоблачили. Похоже, дядя просто рванул шмат не по чину. Напирая на борьбу с коррупцией, ЕС фактически закрывает двери.