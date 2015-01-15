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з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:35

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/
Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України

Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:03

  flyman написав:На ЗУ в обл. центі вже війшли в нормальне робоче русло, тільки ще залишився коменданьський час, а так хіба страдають підприємства, які мали клієнтів/контрагентів у східній та південній Україні.

А ще плюс бабло від заробітчан (думаю що кордони будуть не довго ще закриті для заробітчан, бо чим довше, тим більше там людей адаптується і залишиться), то ЗУ буде локомотивом економіки.


Вже писав на цій гілці, Кийов це вже вчорашній день, буде гаснути.
Очікую ріст в містах на ЗУ по ЖД Одеса-Львів (Вінниця, Хмель, Тернопіль)
Як на мене там буде найбільший ріст в звязку з розвитком підприємств які орієнтуються на Європу та Британію.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:00

  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/
Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України

Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/17/7346827/
В ЕС не раньше чем через 10 лет.
Даже если выдавим кандидатскую ступень.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:15

Відновлення територіальної цілісності- демілітаризація ПМР - НАТО - ЄС інтеграція. Без НАТО повного членства в ЄС не буде, не факт що з ним теж. І тільки Київ може бути політичним політичним та фінансовим центром. На що вже зараз може розраховувати ЗУ - перенесення архівів, музеїв, дата- та розрахункових центрів, ріст іт компаній другого ешелону , посилення бранчей компаній першої ліги, перенесення дрібного бізнесу зі східної України, з часом ОПК. У випадку ЄС інтеграції ЗУ та ПЗУ вбудується др логістичних та культурних ланцюгів Нової Європи, буде більш незалежним від Києва. Але к тому часу невідомо що трапиться з РБ та РФ, може там прийде до влади якийсь ходорковський , запустить перебудову та демократію, і східна Україна сяде на сировинні потоки , і теж все буде дрбре. Найбільш реальний на найближчі 2 роки сценарій- " Україна- північний Ізраїль " . Десь на 90-95% буде відновлено територіальна цілісність, країна насичена сучасною зброєю, включнл з ПРо/ППО якась допомога від Заходу , ЗУ більш-менш тримається на плаву , на сході дуже обережна відбудова одночасно з депопуляцією та деіндустрілізацією. Якщо ця фаза затягнеться прогноз для країни включно з ЗУ негативний
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:06

  antey1969 написав:
  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345563/
Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України

Думаю нужно орентироваться что Украина в июне получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Может быть даже потянуться жирные тузы которые будудт скупать недвигу (возможно арабы, турки, средняя Азия) в надежде на вступление Украины в ЕС

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/17/7346827/
В ЕС не раньше чем через 10 лет.
Даже если выдавим кандидатскую ступень.


Все залежить від реформа та боротьби з корупцією.
Будемо реформи проводити як Турція, будемо в статусі кандидата 20 і більше років як Турція.

Будуть реформи проводитись швидко, цілком реально за 2-3 роки вступити в ЄС.

Нагадаю, Україна може експортувати зерна щоб прогодувати 500 млн.населення.
Такими країнами так просто не розкидаються. Будуть тянгути в ЄС.

Саме головне щоб старі еліти знов не почали зраду розганяти та ставити палки в колеса в надії побільше продати своїх шоколадних цукерок.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:34

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  Хомякоид написав:Будуть реформи проводитись швидко

Що зроблено за останні 2,5 місяці - зняли Ситника (НАБУ), закрили декларації чиновників (НАЗК).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:52

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Будуть реформи проводитись швидко

Що зроблено за останні 2,5 місяці - зняли Ситника (НАБУ), закрили декларації чиновників (НАЗК).


Наскільки я знаю, у Ситника сплив термін дії новноважень
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:12

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Будуть реформи проводитись швидко

Що зроблено за останні 2,5 місяці - зняли Ситника (НАБУ), закрили декларації чиновників (НАЗК).


Наскільки я знаю, у Ситника сплив термін дії новноважень

Смешно выглядишь, когда вещаешь из Гермашки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:48

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Що зроблено за останні 2,5 місяці - зняли Ситника (НАБУ), закрили декларації чиновників (НАЗК).


Наскільки я знаю, у Ситника сплив термін дії новноважень

Смешно выглядишь, когда вещаешь из Гермашки.

За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена. Лишь одного, присвоевшего сразу пять скорых разоблачили. Похоже, дядя просто рванул шмат не по чину.
Напирая на борьбу с коррупцией, ЕС фактически закрывает двери.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:56

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  antey1969 написав:За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена.

"Видишь суслика? Нет, и я нет, а он есть". Ситник (НАБУ) был последним человеком, который мог ее обнаружить.
BIGor
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