Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:58
BIGor написав: antey1969 написав:
За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена.
"Видишь суслика? Нет, и я нет, а он есть". Ситник (НАБУ) был последним человеком, который мог ее обнаружить.
https://www.rbc.ua/ukr/news/sytnik-uvol ... 75342.html
Так Ситник був звільнений в звязку з закінченням терміну дії чи ні ?
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