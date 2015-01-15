Так Ситник був звільнений в звязку з закінченням терміну дії чи ні ?
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Додано: Сер 18 тра, 2022 08:58
Так Ситник був звільнений в звязку з закінченням терміну дії чи ні ?
Додано: Сер 18 тра, 2022 12:24
Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
Украина не может получить полноправное членство в ЕС в ускоренном порядке, заявил МИД Австрии Александр Шалленберг в эфире общественного радио Германии:
"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина прочно вошла в европейскую семью. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия".
По словам дипломата, обсуждение членства Украины не может игнорировать стремление других стран, включая Северную Македонию и Албанию.
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