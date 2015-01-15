RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:58

  BIGor написав:
  antey1969 написав:За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена.

"Видишь суслика? Нет, и я нет, а он есть". Ситник (НАБУ) был последним человеком, который мог ее обнаружить.


https://www.rbc.ua/ukr/news/sytnik-uvol ... 75342.html
Так Ситник був звільнений в звязку з закінченням терміну дії чи ні ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:24

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Украина не может получить полноправное членство в ЕС в ускоренном порядке, заявил МИД Австрии Александр Шалленберг в эфире общественного радио Германии:

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина прочно вошла в европейскую семью. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия".

По словам дипломата, обсуждение членства Украины не может игнорировать стремление других стран, включая Северную Македонию и Албанию.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108811
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп
Будівництво в областях України, 2002-2015 рр.
konstantinlev » Чет 16 чер, 2016 10:40
0 2224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2016 10:40
konstantinlev
Західний Центр Нерухомості України - Львів технічний паспорт
zahcentr » Нед 07 чер, 2015 10:30
0 3892
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2015 10:30
zahcentr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (810)
18.05.2022 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.