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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:52

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Будуть реформи проводитись швидко

Що зроблено за останні 2,5 місяці - зняли Ситника (НАБУ), закрили декларації чиновників (НАЗК).


Наскільки я знаю, у Ситника сплив термін дії новноважень
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:12

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Будуть реформи проводитись швидко

Що зроблено за останні 2,5 місяці - зняли Ситника (НАБУ), закрили декларації чиновників (НАЗК).


Наскільки я знаю, у Ситника сплив термін дії новноважень

Смешно выглядишь, когда вещаешь из Гермашки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:48

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Що зроблено за останні 2,5 місяці - зняли Ситника (НАБУ), закрили декларації чиновників (НАЗК).


Наскільки я знаю, у Ситника сплив термін дії новноважень

Смешно выглядишь, когда вещаешь из Гермашки.

За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена. Лишь одного, присвоевшего сразу пять скорых разоблачили. Похоже, дядя просто рванул шмат не по чину.
Напирая на борьбу с коррупцией, ЕС фактически закрывает двери.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:56

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  antey1969 написав:За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена.

"Видишь суслика? Нет, и я нет, а он есть". Ситник (НАБУ) был последним человеком, который мог ее обнаружить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:58

  BIGor написав:
  antey1969 написав:За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена.

"Видишь суслика? Нет, и я нет, а он есть". Ситник (НАБУ) был последним человеком, который мог ее обнаружить.


https://www.rbc.ua/ukr/news/sytnik-uvol ... 75342.html
Так Ситник був звільнений в звязку з закінченням терміну дії чи ні ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:24

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Украина не может получить полноправное членство в ЕС в ускоренном порядке, заявил МИД Австрии Александр Шалленберг в эфире общественного радио Германии:

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина прочно вошла в европейскую семью. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия".

По словам дипломата, обсуждение членства Украины не может игнорировать стремление других стран, включая Северную Македонию и Албанию.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:53

Післявоєнним відновленням України буде займатися ціле покоління, вважає єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.
Про це пише Die Welt.
«Ми розробили концепцію відновлення України. Ми надамо країнам-учасницям ЄС юридичну конструкцію для реконструкції та зробимо пропозиції щодо того, як мають бути розставлені пріоритети та як має координуватися робота. Відновлення України буде завданням цілого покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили початкову оцінку того, наскільки масштабною та дорогою може бути реконструкція. Але ми нікуди не поспішаємо», — сказав він.

не очень чито-то вдохновляюще зхвучит :roll:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:59

Для економіки різниці між бездумними державними витратами і корупцією нема.
Якщо завтра корупція магічно щезне, але держава вирішить витратити конфісковані у РФ 100 млрд євро на чесну і прозору закупівлю кожному українцю найновішого айфону і макбуку, то це ніяк не краще ніж розікрасти ті мільярди. Вкрадені гроші навіть можуть більше допомогти Україні, якщо чиновник буде їх потім витрачати на українські товари і послуги.
Але більшість українців думає що треба просто перемогти корупцію і всі розбагатіють.
dimazah30
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  #<1 ... 891011
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