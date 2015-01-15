Наскільки я знаю, у Ситника сплив термін дії новноважень
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Додано: Сер 18 тра, 2022 07:52
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:12
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:48
За три месяца войны коррупция нигде не была обнаружена. Лишь одного, присвоевшего сразу пять скорых разоблачили. Похоже, дядя просто рванул шмат не по чину.
Напирая на борьбу с коррупцией, ЕС фактически закрывает двери.
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:56
Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:58
Так Ситник був звільнений в звязку з закінченням терміну дії чи ні ?
Додано: Сер 18 тра, 2022 12:24
Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
Украина не может получить полноправное членство в ЕС в ускоренном порядке, заявил МИД Австрии Александр Шалленберг в эфире общественного радио Германии:
"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина прочно вошла в европейскую семью. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия".
По словам дипломата, обсуждение членства Украины не может игнорировать стремление других стран, включая Северную Македонию и Албанию.
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:53
Післявоєнним відновленням України буде займатися ціле покоління, вважає єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.
Про це пише Die Welt.
«Ми розробили концепцію відновлення України. Ми надамо країнам-учасницям ЄС юридичну конструкцію для реконструкції та зробимо пропозиції щодо того, як мають бути розставлені пріоритети та як має координуватися робота. Відновлення України буде завданням цілого покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили початкову оцінку того, наскільки масштабною та дорогою може бути реконструкція. Але ми нікуди не поспішаємо», — сказав він.
не очень чито-то вдохновляюще зхвучит
Додано: Чет 19 тра, 2022 13:59
Для економіки різниці між бездумними державними витратами і корупцією нема.
Якщо завтра корупція магічно щезне, але держава вирішить витратити конфісковані у РФ 100 млрд євро на чесну і прозору закупівлю кожному українцю найновішого айфону і макбуку, то це ніяк не краще ніж розікрасти ті мільярди. Вкрадені гроші навіть можуть більше допомогти Україні, якщо чиновник буде їх потім витрачати на українські товари і послуги.
Але більшість українців думає що треба просто перемогти корупцію і всі розбагатіють.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:57
Розмовляв з людиною яка має логістичну фірму в Німеччині.
Зараз вантажні перевезення практично на грані кризи, в багатьої польских фірмах де працювали українські водії катастрофічно не вистачає робітників.
Багато водіїв покинли роботу щоб воювати, нових з України не випускають.
Також вносять труднощі високі ціни на дизель.
З іншого боку бачу що деякі Німецькі фірми почали набирати україномовних працівників очікуючи єврпейські гранти на післявоєну відбудову України.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:12
Когда Украина интегрируется если не в ЕС, то хотя бы в евроэконимическую зону это будет беспрецедентный кейс. Страна большая, на Западе - Европа, на Востоке полныый мордор. Похожий кейс в Турции, у них +/- схожие параметры и цели
Думаю за пару лет с ними синхронизируемся - мы их догоним по НАТО, они нас по безвизу. И вместе уже будем идти к евроэконимическую зону, догонять Норвегию
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