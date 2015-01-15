Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Додано: Суб 21 тра, 2022 10:02

_hunter написав: fox767676 написав: _hunter



Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.

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Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в беларуси или россии. Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.\\\Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас,беларуси или

При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".



Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за ско.бками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности... При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за ско.бками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...

интересный критерий демократичности. Вам что повестка пришла ? А в Швейцарии и Израиле вовлеченность в армию еще больше чем в Украине, так что будем их к Северной Корее приравнивать? В россии и беларуси правовой произвол в том что диссидентам устраивают обструкции и зизгоняют по всяким законам об иноагентах и прочих "врагах народа". И нет даже теоретически никакой управы на произвол типа Совета Европы, ЕСПЧ как в Украине. Нет свободных СМИ, а у нас даже на центральном радио порохоботы вплоть до войны поносили Зеленского. Может у ЕС есть претензии что в Украине недостаточны рады этномафиям и лгбт.Да, грешны, лет за 50 исправимся.Но это не помеха для военной и экономической интеграции.