|
|
|
Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 тра, 2022 06:39
fox767676 написав:
Когда Украина интегрируется если не в ЕС, то хотя бы в евроэконимическую зону это будет беспрецедентный кейс. \\\
Угу -- "когда". Там чуть выше писали на какой ступеньке (по европейским ценностям/правам человека) Украина находится:
По словам дипломата, обсуждение членства Украины не может игнорировать стремление других стран, включая Северную Македонию и Албанию.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 09:09
_hunter
Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах. Нам бы те же Македонию, Албанию и Турцию догнать по части НАТО, это уже 90% цели и даст огромный импульс инвестициям. А евроэкономической зоны с головой хватит."Европейские ценности"/"права человека" могут еще лет 50 подождать
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в беларуси или россии.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 09:19
fox767676 написав:_hunter
Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в
беларуси или россии
.
При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".
Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за скобками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 09:41
_hunter написав: fox767676 написав:_hunter
Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в
беларуси или россии
.
При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".
Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за скобками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...
На раисе народ в регионах держат за скот, скота много.
Вот и идут типа добровольцы типа хоть каких-то денег заработать, а там из бараков может квартирку дадут.
Если бы была оплачиваемая работа на уровне как в армии они бы там больше нескольких десятков тысяч не набрали.
По срокам думаю с такими темпами как взяли сейчас, 2-3 года и будем в ЕС.
До этого момента недвига только вниз. Да и первые несклько лет после вступления тоже вниз.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Суб 21 тра, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1883
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2131 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:02
_hunter написав: fox767676 написав:_hunter
Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в
беларуси или россии
.
При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".
Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за ско.бками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...
интересный критерий демократичности. Вам что повестка пришла ? А в Швейцарии и Израиле вовлеченность в армию еще больше чем в Украине, так что будем их к Северной Корее приравнивать? В россии и беларуси правовой произвол в том что диссидентам устраивают обструкции и зизгоняют по всяким законам об иноагентах и прочих "врагах народа". И нет даже теоретически никакой управы на произвол типа Совета Европы, ЕСПЧ как в Украине. Нет свободных СМИ, а у нас даже на центральном радио порохоботы вплоть до войны поносили Зеленского. Может у ЕС есть претензии что в Украине недостаточны рады этномафиям и лгбт.Да, грешны, лет за 50 исправимся.
Но это не помеха для военной и экономической интеграции.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:35
Хомякоид написав:
По срокам думаю с такими темпани
как взяли сейчас, 2-3 года и будем в ЕС.
До этого момента недвига только вниз. Да и первые несклько лет после вступления тоже вниз.
Что за загадочные темпы? Коррупции? Зеленский сказал что корупция сейчас "не на часі".
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6082
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 1323 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 11:43
BIGor написав: Хомякоид написав:
По срокам думаю с такими темпани
как взяли сейчас, 2-3 года и будем в ЕС.
До этого момента недвига только вниз. Да и первые несклько лет после вступления тоже вниз.
Что за загадочные темпы? Коррупции? Зеленский сказал что корупция сейчас "не на часі".
Сейчас война на первом месте.
Заявку подали, давят что-бы получить статус кандидата уже в Июне.
Уже в Европе говорят что ЕС нуждаеться в расширении, так как предоставление статусов кандидатов будет давать импульс для стран к дальнейшим реформам.
Шеколадный барыга за 5 лет президенства заявку не додумался подать.
Нафига ему свою монополию портить
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1883
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2131 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 12:29
Хомякоид написав: _hunter написав: fox767676 написав:_hunter
Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в
беларуси или россии
.
При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".
Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за скобками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...
На раисе народ в регионах держат за скот, скота много. Вот и идут типа добровольцы типа хоть каких-то денег заработать, а там из бараков может квартирку дадут.
Если бы была оплачиваемая работа на уровне как в армии они бы там больше нескольких десятков тысяч не набрали.
По срокам думаю с такими темпами как взяли сейчас, 2-3 года и будем в ЕС.
До этого момента недвига только вниз. Да и первые несклько лет после вступления тоже вниз.
Так а что б в середине того же 19-го объявить конкурс на контракт -- и дать сегодняшнюю штуку баксов? При этом гарантировать "никаких покрасок лужаек/постройки хоромов генералам/строевой на плацу" -- более чем уверен -- желающих было бы _больше_ чем мест: при средней-то ЗП в 12-ку.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 12:36
fox767676 написав: _hunter написав: fox767676 написав:_hunter
Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в
беларуси или россии
.
При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".
Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за ско.бками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...
интересный критерий демократичности. Вам что повестка пришла ? А в Швейцарии и Израиле вовлеченность в армию еще больше чем в Украине
, так что будем их к Северной Корее приравнивать? В россии и беларуси правовой произвол в том что диссидентам устраивают обструкции и зизгоняют по всяким законам об иноагентах и прочих "врагах народа". И нет даже теоретически никакой управы на произвол типа Совета Европы, ///
Ого! -- я что-то пропустил? -- Израиль в ЕС уже? -- или Швейцария?
Так и в Украине _уже_ нет даже теоретически никакой управы на произвол типа "кого хочу -- отправляю на убой". По сравнению с этим иноагенты -- это так, мелкие шалости.
Но я не вижу особого смысла разбираться где именно ближе к полному тоталитаризму подошли -- в раиссе в корее или тут... -- что главное -- Украина на этот тонкий лед _уже_ вышла.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 12:53
GALeon написав:
Украина не может получить полноправное членство в ЕС в ускоренном порядке, заявил МИД Австрии Александр Шалленберг в эфире общественного радио Германии:
"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина прочно вошла в европейскую семью. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия".
По словам дипломата, обсуждение членства Украины не может игнорировать стремление других стран, включая Северную Македонию и Албанию.
Кажется намекает, что эти страны в кандидатах более 10 лет и вы потерпите.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1602
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|