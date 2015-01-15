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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:09

_hunter

Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах. Нам бы те же Македонию, Албанию и Турцию догнать по части НАТО, это уже 90% цели и даст огромный импульс инвестициям. А евроэкономической зоны с головой хватит."Европейские ценности"/"права человека" могут еще лет 50 подождать :) Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в беларуси или россии.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:19

  fox767676 написав:_hunter

Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в беларуси или россии.

При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".

Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за скобками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:41

  _hunter написав:
  fox767676 написав:_hunter

Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в беларуси или россии.

При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".

Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за скобками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...


На раисе народ в регионах держат за скот, скота много.
Вот и идут типа добровольцы типа хоть каких-то денег заработать, а там из бараков может квартирку дадут.
Если бы была оплачиваемая работа на уровне как в армии они бы там больше нескольких десятков тысяч не набрали.

По срокам думаю с такими темпами как взяли сейчас, 2-3 года и будем в ЕС.

До этого момента недвига только вниз. Да и первые несклько лет после вступления тоже вниз. :shock:
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 21 тра, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:02

  _hunter написав:
  fox767676 написав:_hunter

Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в беларуси или россии.

При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".

Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за ско.бками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...


интересный критерий демократичности. Вам что повестка пришла ? А в Швейцарии и Израиле вовлеченность в армию еще больше чем в Украине, так что будем их к Северной Корее приравнивать? В россии и беларуси правовой произвол в том что диссидентам устраивают обструкции и зизгоняют по всяким законам об иноагентах и прочих "врагах народа". И нет даже теоретически никакой управы на произвол типа Совета Европы, ЕСПЧ как в Украине. Нет свободных СМИ, а у нас даже на центральном радио порохоботы вплоть до войны поносили Зеленского. Может у ЕС есть претензии что в Украине недостаточны рады этномафиям и лгбт.Да, грешны, лет за 50 исправимся.
Но это не помеха для военной и экономической интеграции.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:35

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  Хомякоид написав:По срокам думаю с такими темпани как взяли сейчас, 2-3 года и будем в ЕС.

До этого момента недвига только вниз. Да и первые несклько лет после вступления тоже вниз.

Что за загадочные темпы? Коррупции? Зеленский сказал что корупция сейчас "не на часі".
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:29

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:_hunter

Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в беларуси или россии.

При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".

Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за скобками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...


На раисе народ в регионах держат за скот, скота много.
Вот и идут типа добровольцы типа хоть каких-то денег заработать, а там из бараков может квартирку дадут.
Если бы была оплачиваемая работа на уровне как в армии они бы там больше нескольких десятков тысяч не набрали.

По срокам думаю с такими темпами как взяли сейчас, 2-3 года и будем в ЕС.

До этого момента недвига только вниз. Да и первые несклько лет после вступления тоже вниз. :shock:

Так а что б в середине того же 19-го объявить конкурс на контракт -- и дать сегодняшнюю штуку баксов? При этом гарантировать "никаких покрасок лужаек/постройки хоромов генералам/строевой на плацу" -- более чем уверен -- желающих было бы _больше_ чем мест: при средней-то ЗП в 12-ку.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:36

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:_hunter

Обратите внимание я как бы и не форсирую ЕС интеграцию в прогнозах.
\\\
Меня траивает тот уровень демокртических свобод что сейчас, лишь бы не как в беларуси или россии.

При чем тут форсирую/не форсирую? -- я просто обратил ваше внимание на приблизительные временные рамки того вашего "когда".

Троекратное "ха", кстати: на раиссе на войну отправляют _только_ добровольцев, в отличии от... Оставим за ско.бками то, что некоторых (многих?) эти контракты заставляют подписывать обманом или задним числом -- это уже мелкие формальности...


интересный критерий демократичности. Вам что повестка пришла ? А в Швейцарии и Израиле вовлеченность в армию еще больше чем в Украине, так что будем их к Северной Корее приравнивать? В россии и беларуси правовой произвол в том что диссидентам устраивают обструкции и зизгоняют по всяким законам об иноагентах и прочих "врагах народа". И нет даже теоретически никакой управы на произвол типа Совета Европы, ///

Ого! -- я что-то пропустил? -- Израиль в ЕС уже? -- или Швейцария? :wink:

Так и в Украине _уже_ нет даже теоретически никакой управы на произвол типа "кого хочу -- отправляю на убой". По сравнению с этим иноагенты -- это так, мелкие шалости.
Но я не вижу особого смысла разбираться где именно ближе к полному тоталитаризму подошли -- в раиссе в корее или тут... -- что главное -- Украина на этот тонкий лед _уже_ вышла.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:53

  GALeon написав:Украина не может получить полноправное членство в ЕС в ускоренном порядке, заявил МИД Австрии Александр Шалленберг в эфире общественного радио Германии:

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина прочно вошла в европейскую семью. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия".

По словам дипломата, обсуждение членства Украины не может игнорировать стремление других стран, включая Северную Македонию и Албанию.


Кажется намекает, что эти страны в кандидатах более 10 лет и вы потерпите. :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:58

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  _hunter написав:Ого! -- я что-то пропустил? -- Израиль в ЕС уже? -- или Швейцария?


Еще раз. Я пишу о том что большинство устраивает тот уровень политических свобод что есть сейчас, и он +/- равен среднеевропейскому. Наверное не хуже чем в Венгрии или Хорватии. Подписываться на режим благоприятствования меньшинствам ради вступления в ЕС особого смысла нет. Смысл есть в военной и экономической интеграции. Кассательно культурной и правовой интеграции все уже не так плохо, по сравнению с нашими северными, восточными и южными соседями - Украина уже достаточно интегрирована гуманитарно в Европу (безвиз, Совет Европы, ЕСПЧ) входит в 25% стран имеющих безвиз с шенгенскрой зоной.
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