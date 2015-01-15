Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

ihorkyiv написав:Тоді ваш вибір - м/р "Поділля". Суцільні новобудови, розлогий парк, схили Південного Бугу з невимовними незайманими краєвидами у місці виходу на поверхню гранітних порід Українського кристалічного щита, різнотрав"я із запаморочливими пахощами, заспіви цвіркунів, джмілів, бджіл як додаток до різноголосся незліченного птацтва, поряд з м/р лінія місцевого метрополітену у вигляді вінтажних швейцарських трамвайчиків, міський пляж на великому озері, ринок "Урожай", АТБ тощо, тощо, тощо... Рай !!! Після переїзду Чабани стануть лайливим словом.
Поділля не подобається, там вже забудова по щільності доходить до звичайного спальника. Та кажуть іноді неприємні запахи є як в Бортничах.
Ви там були ? По тому що ви написали схоже що ви не дуже орієнтуєтусь.