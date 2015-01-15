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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 тра, 2022 10:46
ihorkyiv написав:
Тоді ваш вибір - м/р "Поділля". Суцільні новобудови, розлогий парк, схили Південного Бугу з невимовними незайманими краєвидами у місці виходу на поверхню гранітних порід Українського кристалічного щита, різнотрав"я із запаморочливими пахощами, заспіви цвіркунів, джмілів, бджіл як додаток до різноголосся незліченного птацтва, поряд з м/р лінія місцевого метрополітену у вигляді вінтажних швейцарських трамвайчиків, міський пляж на великому озері, ринок "Урожай", АТБ тощо, тощо, тощо... Рай !!! Після переїзду Чабани стануть лайливим словом.
Поділля не подобається, там вже забудова по щільності доходить до звичайного спальника. Та кажуть іноді неприємні запахи є як в Бортничах.
Ви там були ? По тому що ви написали схоже що ви не дуже орієнтуєтусь.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 19:29
Заявка Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее "15 или 20 лет". Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, продвигая альтернативное предложение президента Эммануэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", включая Украину. Об этом пишет СNN.
"Если мы говорим, что Украина присоединится к Евросоюзу через полгода, год, два года, мы лжем. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет. Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если мы говорим украинцам "добро пожаловать в Евросоюз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: эй, это будет через 15 лет", то, я думаю, мы подготавливаем почву для разочарования целого поколения украинцы", — добавил он.
Далее французский министр заявил, что недавнее предложение Макрона о создании нового европейского политического сообщества за пределами ЕС, включая Украину, "не является альтернативой" любому членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:50
Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.
Модель «Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «на более позднем этапе».
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:26
GALeon написав:
Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.
Модель «Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «на более позднем этапе».
Дураков нет:
"У нас есть НАТО и ни один региональный альянс не будет более мощным, — Бартош Цихоцкий
▪️Польский посол рассказал о вероятности создания союза Украина-Польша-Великобритани'
Если Джонсон предлагает альтернативу ЕС а не НАТО, то это он сильно забегает вперед. Нужно вырвать страны Балтики и Польшу из ЕС, что-то придумать с безопасностью Украины. Пока нам сраные пущки на 4 ый месяц войны не могут дать.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:07
Был сегодня в канадском посольстве для здачи пальчиков на визу.
Что вам сказать.
Четыре листа фамилий записавшихся за день в табличном формате, на одного уходят до пяти минут, работают два инспектора.
Молодешь в основном +-30 лет. Большинство мужчин.
Как они выехали с Украины не понимаю.
В таком режиме канадские посольства работают уже второй месяц.
И это только одно посолоство из двух в Германии
В Польше наплыв говорят еще больше.
Да, да , возвращаються в Кийов.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:16
GALeon написав:
Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.
Модель «Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «на более позднем этапе».
Какой такой альянс может быть с бритами вместо ЕС?
Они даже от наших беженцев отгородились, типа нет визы - свободны.
Мы им интересны ровно до тех пор, пока бодаемся в клинче с армией пуйла.
Ни о каком экономическом союзе и речи нет.
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