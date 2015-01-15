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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:29

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее "15 или 20 лет". Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, продвигая альтернативное предложение президента Эммануэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", включая Украину. Об этом пишет СNN.
"Если мы говорим, что Украина присоединится к Евросоюзу через полгода, год, два года, мы лжем. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет. Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если мы говорим украинцам "добро пожаловать в Евросоюз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: эй, это будет через 15 лет", то, я думаю, мы подготавливаем почву для разочарования целого поколения украинцы", — добавил он.
Далее французский министр заявил, что недавнее предложение Макрона о создании нового европейского политического сообщества за пределами ЕС, включая Украину, "не является альтернативой" любому членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:50

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.

Модель «‎Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «‎на более позднем этапе».
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:26

  GALeon написав:Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.

Модель «‎Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «‎на более позднем этапе».



Дураков нет:
"У нас есть НАТО и ни один региональный альянс не будет более мощным, — Бартош Цихоцкий

▪️Польский посол рассказал о вероятности создания союза Украина-Польша-Великобритани'


Если Джонсон предлагает альтернативу ЕС а не НАТО, то это он сильно забегает вперед. Нужно вырвать страны Балтики и Польшу из ЕС, что-то придумать с безопасностью Украины. Пока нам сраные пущки на 4 ый месяц войны не могут дать.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:07

Был сегодня в канадском посольстве для здачи пальчиков на визу.
Что вам сказать.
Четыре листа фамилий записавшихся за день в табличном формате, на одного уходят до пяти минут, работают два инспектора.
Молодешь в основном +-30 лет. Большинство мужчин.
Как они выехали с Украины не понимаю.
В таком режиме канадские посольства работают уже второй месяц.
И это только одно посолоство из двух в Германии :shock: В Польше наплыв говорят еще больше.
Да, да , возвращаються в Кийов.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:16

  GALeon написав:Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.

Модель «‎Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «‎на более позднем этапе».

Какой такой альянс может быть с бритами вместо ЕС?
Они даже от наших беженцев отгородились, типа нет визы - свободны.
Мы им интересны ровно до тех пор, пока бодаемся в клинче с армией пуйла.
Ни о каком экономическом союзе и речи нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:30

  Хомякоид написав:Был сегодня в канадском посольстве для здачи пальчиков на визу.
Что вам сказать.
Четыре листа фамилий записавшихся за день в табличном формате, на одного уходят до пяти минут, работают два инспектора.
Молодешь в основном +-30 лет. Большинство мужчин.
Как они выехали с Украины не понимаю.
В таком режиме канадские посольства работают уже второй месяц.
И это только одно посолоство из двух в Германии :shock: В Польше наплыв говорят еще больше.
Да, да , возвращаються в Кийов.

Ну ви же в курсе что значительная часть получают визу по типу - дают бери, то есть на всякий случай и дергать в Канаду не собираются мли не могут, ну как ви короче ;)
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 23:10

  antey1969 написав:
  GALeon написав:Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.

Модель «‎Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «‎на более позднем этапе».

Какой такой альянс может быть с бритами вместо ЕС?
Они даже от наших беженцев отгородились, типа нет визы - свободны.
Мы им интересны ровно до тех пор, пока бодаемся в клинче с армией пуйла.
Ни о каком экономическом союзе и речи нет.

Антей, альянс Бриты+США+Япония+Австралия уже есть. Дальше просто предлагают адекватным присоединиться, ну Германия и Франция думают, причём Италия скорее всего уже там и триады трёх экономик ЕС уже нет. Канада, Южная Корея, Дания, Швеция, Польша, Литва+Латвия+Эстония, Фины уже ИМХО тоже там. Мир уже переделали, дальше предлагают выбрать всем адекватным - они с победителями или проигравшими ;) Нас Зеландия гаубицами, а США через Данию и Литву думаете просто так поддержали? Япония вообще не должна знать кто мы. Но блин, даже Кения запиливает видосики "Слава Украине!"
stm
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 23:32

пока помощь что от старой Европы, что от англосаксонского содружества принципиально не отличаются, в духе "шаг вперед, два назад".
Есди так пойдет дальше, то ни у экономики Украины, ни ее РН(независимо от региона) будущего нет.
fox767676
 
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