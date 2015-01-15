Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Додано: Нед 22 тра, 2022 19:29

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее "15 или 20 лет". Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, продвигая альтернативное предложение президента Эммануэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", включая Украину. Об этом пишет СNN.

"Если мы говорим, что Украина присоединится к Евросоюзу через полгода, год, два года, мы лжем. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет. Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если мы говорим украинцам "добро пожаловать в Евросоюз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: эй, это будет через 15 лет", то, я думаю, мы подготавливаем почву для разочарования целого поколения украинцы", — добавил он.

Далее французский министр заявил, что недавнее предложение Макрона о создании нового европейского политического сообщества за пределами ЕС, включая Украину, "не является альтернативой" любому членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".