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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 тра, 2022 19:29
Заявка Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее "15 или 20 лет". Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, продвигая альтернативное предложение президента Эммануэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", включая Украину. Об этом пишет СNN.
"Если мы говорим, что Украина присоединится к Евросоюзу через полгода, год, два года, мы лжем. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет. Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если мы говорим украинцам "добро пожаловать в Евросоюз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: эй, это будет через 15 лет", то, я думаю, мы подготавливаем почву для разочарования целого поколения украинцы", — добавил он.
Далее французский министр заявил, что недавнее предложение Макрона о создании нового европейского политического сообщества за пределами ЕС, включая Украину, "не является альтернативой" любому членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:50
Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.
Модель «Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «на более позднем этапе».
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GALeon
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:26
GALeon написав:
Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.
Модель «Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «на более позднем этапе».
Дураков нет:
"У нас есть НАТО и ни один региональный альянс не будет более мощным, — Бартош Цихоцкий
▪️Польский посол рассказал о вероятности создания союза Украина-Польша-Великобритани'
Если Джонсон предлагает альтернативу ЕС а не НАТО, то это он сильно забегает вперед. Нужно вырвать страны Балтики и Польшу из ЕС, что-то придумать с безопасностью Украины. Пока нам сраные пущки на 4 ый месяц войны не могут дать.
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fox767676
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:07
Был сегодня в канадском посольстве для здачи пальчиков на визу.
Что вам сказать.
Четыре листа фамилий записавшихся за день в табличном формате, на одного уходят до пяти минут, работают два инспектора.
Молодешь в основном +-30 лет. Большинство мужчин.
Как они выехали с Украины не понимаю.
В таком режиме канадские посольства работают уже второй месяц.
И это только одно посолоство из двух в Германии
В Польше наплыв говорят еще больше.
Да, да , возвращаються в Кийов.
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Хомякоид
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:16
GALeon написав:
Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.
Модель «Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «на более позднем этапе».
Какой такой альянс может быть с бритами вместо ЕС?
Они даже от наших беженцев отгородились, типа нет визы - свободны.
Мы им интересны ровно до тех пор, пока бодаемся в клинче с армией пуйла.
Ни о каком экономическом союзе и речи нет.
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antey1969
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Додано: Пон 30 тра, 2022 22:30
Хомякоид написав:
Был сегодня в канадском посольстве для здачи пальчиков на визу.
Что вам сказать.
Четыре листа фамилий записавшихся за день в табличном формате, на одного уходят до пяти минут, работают два инспектора.
Молодешь в основном +-30 лет. Большинство мужчин.
Как они выехали с Украины не понимаю.
В таком режиме канадские посольства работают уже второй месяц.
И это только одно посолоство из двух в Германии
В Польше наплыв говорят еще больше.
Да, да , возвращаються в Кийов.
Ну ви же в курсе что значительная часть получают визу по типу - дают бери, то есть на всякий случай и дергать в Канаду не собираются мли не могут, ну как ви короче
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lejko_vit
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Додано: Пон 30 тра, 2022 23:10
antey1969 написав: GALeon написав:
Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.
Модель «Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «на более позднем этапе».
Какой такой альянс может быть с бритами вместо ЕС?
Они даже от наших беженцев отгородились, типа нет визы - свободны.
Мы им интересны ровно до тех пор, пока бодаемся в клинче с армией пуйла.
Ни о каком экономическом союзе и речи нет.
Антей, альянс Бриты+США+Япония+Австралия уже есть. Дальше просто предлагают адекватным присоединиться, ну Германия и Франция думают, причём Италия скорее всего уже там и триады трёх экономик ЕС уже нет. Канада, Южная Корея, Дания, Швеция, Польша, Литва+Латвия+Эстония, Фины уже ИМХО тоже там. Мир уже переделали, дальше предлагают выбрать всем адекватным - они с победителями или проигравшими
Нас Зеландия гаубицами, а США через Данию и Литву думаете просто так поддержали? Япония вообще не должна знать кто мы. Но блин, даже Кения запиливает видосики "Слава Украине!"
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stm
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Додано: Пон 30 тра, 2022 23:32
пока помощь что от старой Европы, что от англосаксонского содружества принципиально не отличаются, в духе "шаг вперед, два назад".
Есди так пойдет дальше, то ни у экономики Украины, ни ее РН(независимо от региона) перспектив нет.
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fox767676
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Додано: Вів 31 тра, 2022 01:06
stm написав: antey1969 написав: GALeon написав:
Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс, – итальянское издание Corriere della sera.
Модель «Европейского содружества» включает Великобританию в качестве лидера, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию «на более позднем этапе».
Какой такой альянс может быть с бритами вместо ЕС?
Они даже от наших беженцев отгородились, типа нет визы - свободны.
Мы им интересны ровно до тех пор, пока бодаемся в клинче с армией пуйла.
Ни о каком экономическом союзе и речи нет.
Антей, альянс Бриты+США+Япония+Австралия уже есть. Дальше просто предлагают адекватным присоединиться, ну Германия и Франция думают, причём Италия скорее всего уже там и триады трёх экономик ЕС уже нет. Канада, Южная Корея, Дания, Швеция, Польша, Литва+Латвия+Эстония, Фины уже ИМХО тоже там. Мир уже переделали, дальше предлагают выбрать всем адекватным - они с победителями или проигравшими
Нас Зеландия гаубицами, а США через Данию и Литву думаете просто так поддержали? Япония вообще не должна знать кто мы. Но блин, даже Кения запиливает видосики "Слава Украине!"
Вместо НАТО я бы понял.
Но ЕС - это политикоэкономический союз. Кто нас зовет в экономический союз с бритами и штатами?
Не надо путать теплое с мягким.
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antey1969
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Додано: Вів 31 тра, 2022 06:43
fox767676 написав:
пока помощь что от старой Европы, что от англосаксонского содружества принципиально не отличаются, в духе "шаг вперед, два назад".
Есди так пойдет дальше, то ни у экономики Украины, ни ее РН(независимо от региона) перспектив нет.
Не заважайте людям мріяти та рахувати майбутні супер прибутки
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