Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

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Самому хочеться помріяти, але треба хоча б дочекатися звільнення Херсону та поставок серйозної зброї, рішення по Україні (ЄС), та Фінляндії (НАТО).
Поки що все сумно. Власного ОПК майже не має, критично залежимо від поставок з країн НАТО, судячи з усього там обрали курс на довоготривалий конфлікт, до якого Україна економічно не готова. Неринкові та непрозорі механізми валюютного регулювання, питання по принципам військової комплектації, вже великий відтік населення, а після послаблення військового стану буде ще більше. Айтівці наприклад дуже розчаровані валютною політикою. Жінки наші тех в більшості не ізраїльські амазонки, будувати козацький ізраїль з джавекліном під ліжком не захочуть. Неясні перспективи Українського Сходу.
Сумні передчуття на жаль.