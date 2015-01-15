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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:27
Ukrainian
Самому хочеться помріяти, але треба хоча б дочекатися звільнення Херсону та поставок серйозної зброї, рішення по Україні (ЄС), та Фінляндії (НАТО).
Поки що все сумно. Власного ОПК майже не має, критично залежимо від поставок з країн НАТО, судячи з усього там обрали курс на довоготривалий конфлікт, до якого Україна економічно не готова. Неринкові та непрозорі механізми валюютного регулювання, питання по принципам військової комплектації, вже великий відтік населення, а після послаблення військового стану буде ще більше. Айтівці наприклад дуже розчаровані валютною політикою. Жінки наші тех в більшості не ізраїльські амазонки, будувати козацький ізраїль з джавекліном під ліжком не захочуть. Неясні перспективи Українського Сходу.
Сумні передчуття на жаль.
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fox767676
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Додано: Вів 31 тра, 2022 17:25
lejko_vit написав: Хомякоид написав:
Был сегодня в канадском посольстве для здачи пальчиков на визу.
Что вам сказать.
Четыре листа фамилий записавшихся за день в табличном формате, на одного уходят до пяти минут, работают два инспектора.
Молодешь в основном +-30 лет. Большинство мужчин.
Как они выехали с Украины не понимаю.
В таком режиме канадские посольства работают уже второй месяц.
И это только одно посолоство из двух в Германии
В Польше наплыв говорят еще больше.
Да, да , возвращаються в Кийов.
Ну ви же в курсе что значительная часть получают визу по типу - дают бери, то есть на всякий случай и дергать в Канаду не собираются мли не могут, ну как ви короче
Меня вы раскусили сразу
Как у вас так получилось ?
Но мне показалось так как по немецки никто не говорил, все по английски и молодежь, что все таки там беженцы, и рванут большинство в Канаду.
В любом случае думаю для РН Украины ничего хорошего не светит. Может быть цены устоят на ЗУ. Все остальные регионы вниз.
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:11
Господа сейчас на самите ЕС Украине дадут или статус кадидата на вступление в ЕС или статус потенциального кандидата.
Фазовый переход если сравнивать что было 10 лет назад.
Какие мысли, будем кандидатами или будем потенциальными кандидатами ?
Одно ясно, при любых раскладах в в Киев лучше не вкладываться.
ЗУ будет бум.
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:04
Хомякоид написав:
Господа сейчас на самите ЕС Украине дадут или статус кадидата на вступление в ЕС или статус потенциального кандидата.
Фазовый переход если сравнивать что было 10 лет назад.
Какие мысли, будем кандидатами или будем потенциальными кандидатами ?
Одно ясно, при любых раскладах в в Киев лучше не вкладываться.
ЗУ будет бум.
Что-то дадут, но обставят так чтобы выжать с УКраины по максимум а прав дать по минимуму. Чтобы полку Польш и Венгрий не прибавилось. В какую-то отдельную от остальной судьбу ЗУ поверю, если во ЛЬвове Аеропорт запустят раньше остальной Украины, построят мусоросжигательный завод. Пока там только активнее работают военкоматы
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fox767676
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:17
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Господа сейчас на самите ЕС Украине дадут или статус кадидата на вступление в ЕС или статус потенциального кандидата.
Фазовый переход если сравнивать что было 10 лет назад.
Какие мысли, будем кандидатами или будем потенциальными кандидатами ?
Одно ясно, при любых раскладах в в Киев лучше не вкладываться.
ЗУ будет бум.
Что-то дадут, но обставят так чтобы выжать с УКраины по максимум а прав дать по минимуму. Чтобы полку Польш и Венгрий не прибавилось. В какую-то отдельную от остальной судьбу ЗУ поверю, если во ЛЬвове Аеропорт запустят раньше остальной Украины, построят мусоросжигательный завод. Пока там только активнее работают военкоматы
Я скажу так, в Германии украинцы на хорошем счету, и работодатели заинтересованы в рабочей силе с Украины.
Никто в Германии социал для не немцев не платит. Ну кроме беженцев. Работать работай, а деньги просто так раздавать не будут.
Не вижу почему ставить палки в колеса.
А почему вы не расматривает ж.д. ?
Сел на поезд и в Польше за 5-6 часов с таких горов как Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница.
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:36
Хомякоид
А если я в Грецию хочу или Испанию, с пожилыми родителями ?
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fox767676
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Додано: Нед 12 чер, 2022 10:13
Хомякоид написав:
Я скажу так, в Германии украинцы на хорошем счету, и работодатели заинтересованы в рабочей силе с Украины.
Никто в Германии социал для не немцев не платит. Ну кроме беженцев. Работать работай, а деньги просто так раздавать не будут.
Не вижу почему ставить палки в колеса.
Ну это и есть - "выжать с УКраины по максимуму". Сделать бесперспективной Украину, а себе забрать покладистые трудовые ресурсы, ну такой безвиз+. Этот безвихз+ был бы и достаточен при членстве в НАТО, а без него Украина это кладбище и дача (в западных регионах)
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fox767676
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