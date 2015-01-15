RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:27

Ukrainian
Самому хочеться помріяти, але треба хоча б дочекатися звільнення Херсону та поставок серйозної зброї, рішення по Україні (ЄС), та Фінляндії (НАТО).
Поки що все сумно. Власного ОПК майже не має, критично залежимо від поставок з країн НАТО, судячи з усього там обрали курс на довоготривалий конфлікт, до якого Україна економічно не готова. Неринкові та непрозорі механізми валюютного регулювання, питання по принципам військової комплектації, вже великий відтік населення, а після послаблення військового стану буде ще більше. Айтівці наприклад дуже розчаровані валютною політикою. Жінки наші тех в більшості не ізраїльські амазонки, будувати козацький ізраїль з джавекліном під ліжком не захочуть. Неясні перспективи Українського Сходу.
Сумні передчуття на жаль.
fox767676
 
Повідомлень: 262
З нами з: 13.06.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 17:25

  lejko_vit написав:
  Хомякоид написав:Был сегодня в канадском посольстве для здачи пальчиков на визу.
Что вам сказать.
Четыре листа фамилий записавшихся за день в табличном формате, на одного уходят до пяти минут, работают два инспектора.
Молодешь в основном +-30 лет. Большинство мужчин.
Как они выехали с Украины не понимаю.
В таком режиме канадские посольства работают уже второй месяц.
И это только одно посолоство из двух в Германии :shock: В Польше наплыв говорят еще больше.
Да, да , возвращаються в Кийов.

Ну ви же в курсе что значительная часть получают визу по типу - дают бери, то есть на всякий случай и дергать в Канаду не собираются мли не могут, ну как ви короче ;)



Меня вы раскусили сразу :shock: Как у вас так получилось ?

Но мне показалось так как по немецки никто не говорил, все по английски и молодежь, что все таки там беженцы, и рванут большинство в Канаду.

В любом случае думаю для РН Украины ничего хорошего не светит. Может быть цены устоят на ЗУ. Все остальные регионы вниз.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:11

Господа сейчас на самите ЕС Украине дадут или статус кадидата на вступление в ЕС или статус потенциального кандидата.
Фазовый переход если сравнивать что было 10 лет назад.

Какие мысли, будем кандидатами или будем потенциальными кандидатами ?

Одно ясно, при любых раскладах в в Киев лучше не вкладываться.
ЗУ будет бум.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:04

  Хомякоид написав:Господа сейчас на самите ЕС Украине дадут или статус кадидата на вступление в ЕС или статус потенциального кандидата.
Фазовый переход если сравнивать что было 10 лет назад.

Какие мысли, будем кандидатами или будем потенциальными кандидатами ?

Одно ясно, при любых раскладах в в Киев лучше не вкладываться.
ЗУ будет бум.



Что-то дадут, но обставят так чтобы выжать с УКраины по максимум а прав дать по минимуму. Чтобы полку Польш и Венгрий не прибавилось. В какую-то отдельную от остальной судьбу ЗУ поверю, если во ЛЬвове Аеропорт запустят раньше остальной Украины, построят мусоросжигательный завод. Пока там только активнее работают военкоматы
fox767676
 
Повідомлень: 262
З нами з: 13.06.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:17

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Господа сейчас на самите ЕС Украине дадут или статус кадидата на вступление в ЕС или статус потенциального кандидата.
Фазовый переход если сравнивать что было 10 лет назад.

Какие мысли, будем кандидатами или будем потенциальными кандидатами ?

Одно ясно, при любых раскладах в в Киев лучше не вкладываться.
ЗУ будет бум.



Что-то дадут, но обставят так чтобы выжать с УКраины по максимум а прав дать по минимуму. Чтобы полку Польш и Венгрий не прибавилось. В какую-то отдельную от остальной судьбу ЗУ поверю, если во ЛЬвове Аеропорт запустят раньше остальной Украины, построят мусоросжигательный завод. Пока там только активнее работают военкоматы


Я скажу так, в Германии украинцы на хорошем счету, и работодатели заинтересованы в рабочей силе с Украины.
Никто в Германии социал для не немцев не платит. Ну кроме беженцев. Работать работай, а деньги просто так раздавать не будут.
Не вижу почему ставить палки в колеса.

А почему вы не расматривает ж.д. ?
Сел на поезд и в Польше за 5-6 часов с таких горов как Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:36

Хомякоид

А если я в Грецию хочу или Испанию, с пожилыми родителями ?
fox767676
 
Повідомлень: 262
З нами з: 13.06.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:13

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  Хомякоид написав:Я скажу так, в Германии украинцы на хорошем счету, и работодатели заинтересованы в рабочей силе с Украины.
Никто в Германии социал для не немцев не платит. Ну кроме беженцев. Работать работай, а деньги просто так раздавать не будут.
Не вижу почему ставить палки в колеса.


Ну это и есть - "выжать с УКраины по максимуму". Сделать бесперспективной Украину, а себе забрать покладистые трудовые ресурсы, ну такой безвиз+. Этот безвихз+ был бы и достаточен при членстве в НАТО, а без него Украина это кладбище и дача (в западных регионах)
fox767676
 
Повідомлень: 262
З нами з: 13.06.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 109063
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп
Будівництво в областях України, 2002-2015 рр.
konstantinlev » Чет 16 чер, 2016 10:40
0 2237
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2016 10:40
konstantinlev
Західний Центр Нерухомості України - Львів технічний паспорт
zahcentr » Нед 07 чер, 2015 10:30
0 3910
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2015 10:30
zahcentr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3138)
12.06.2022 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.