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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:53

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:Хомякоид

А если я в Грецию хочу или Испанию, с пожилыми родителями ?


Не вижу почему нельзя построить аэропорт в ЗУ.
Даже в Виннице до войны активно начали обновлять аэродром под лоукосты.


Блд, нет тупите!!! Аэропорты еа ЗУ есть, по крайней мере во ЛЬвове, только они не работают. ЗУ в одном правовом и экономическом поле с остальной Украиной. Регион точно также не в ЕС , не в НАТО, по нему точно также прилетают русские ракеты, а мобилизация там еще суровей. Никаких супер-пупер эффективных управленцев там нет, тут пример с мусосорсжигательным заводом. Я Львовский аэропорт привенл как пример, где там действительно у региона мог бы быть козырь, но даже и его нет.


Ну так расказывайте доходчивей.
вас не учили на менеджменте кто виновен за плохую комуникацию ?
Передающий инфо или воспринимающий ?

Это лирика.
Конечно я имею в виду мирное время.
В войну строить что-то это пальцем в небо.
Хомякоид
 
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