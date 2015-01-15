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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:53

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:Хомякоид

А если я в Грецию хочу или Испанию, с пожилыми родителями ?


Не вижу почему нельзя построить аэропорт в ЗУ.
Даже в Виннице до войны активно начали обновлять аэродром под лоукосты.


Блд, нет тупите!!! Аэропорты еа ЗУ есть, по крайней мере во ЛЬвове, только они не работают. ЗУ в одном правовом и экономическом поле с остальной Украиной. Регион точно также не в ЕС , не в НАТО, по нему точно также прилетают русские ракеты, а мобилизация там еще суровей. Никаких супер-пупер эффективных управленцев там нет, тут пример с мусосорсжигательным заводом. Я Львовский аэропорт привенл как пример, где там действительно у региона мог бы быть козырь, но даже и его нет.


Ну так расказывайте доходчивей.
вас не учили на менеджменте кто виновен за плохую комуникацию ?
Передающий инфо или воспринимающий ?

Это лирика.
Конечно я имею в виду мирное время.
В войну строить что-то это пальцем в небо.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:46

https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352175/
Макрон, Шольц и Италия прибудут в Киев за день до обьявления результатов по кандидатству для Украины.
Все указывает что дадут статус кандидата.
Даже не вериться, сколько копий поломали на форумах :D

Украина в Евросоюзе.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:51

ЕС без НАТО - деньги на ветер
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:05

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  Хомякоид написав:Украина в Евросоюзе.

Так что, когда можно будет выехать в ЕС?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:45

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Украина в Евросоюзе.

Так что, когда можно будет выехать в ЕС?


Вам как попить кофе или насовсем ?
Если насовсем то думаю лет через 5 можно будет.

Если попить кофе, спрашивайте у Доляра. Как только прогонит орков так и можно будет поехать.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:50

  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352175/
Макрон, Шольц и Италия прибудут в Киев за день до обьявления результатов по кандидатству для Украины.
Все указывает что дадут статус кандидата.
Даже не вериться, сколько копий поломали на форумах :D

Украина в Евросоюзе.

“Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення ухвалять у п’ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня” – зазначив журналіст.

Умовою буде позбавитись від корупції*
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:39

  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352175/
Макрон, Шольц и Италия прибудут в Киев за день до обьявления результатов по кандидатству для Украины.
Все указывает что дадут статус кандидата.
Даже не вериться, сколько копий поломали на форумах :D

Украина в Евросоюзе.

Все указывает на то, что Европа хочет поторговаться. Приедут как раз те, кто больше всего ратует за мир путем сдачи Украиной части территорий.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:09

  antey1969 написав:Приедут как раз те, кто больше всего ратует за мир путем сдачи Украиной части территорий.

И они найдут здесь единомышленников, которые еще в 2011 году провокационный вопрос при опросе общественного мнения задавали:
А отдать России Крым и Восток страны, чтобы на оставшейся части построить свободную европейскую Украину, готовы всего 2% опрошенных. Так что сепаратистскими настроениями украинцы не страдают.

https://zn.ua/SOCIUM/pustsovetizm.html
Igneus
 
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