Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

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А если я в Грецию хочу или Испанию, с пожилыми родителями ?
Не вижу почему нельзя построить аэропорт в ЗУ. Даже в Виннице до войны активно начали обновлять аэродром под лоукосты.
Блд, нет тупите!!! Аэропорты еа ЗУ есть, по крайней мере во ЛЬвове, только они не работают. ЗУ в одном правовом и экономическом поле с остальной Украиной. Регион точно также не в ЕС , не в НАТО, по нему точно также прилетают русские ракеты, а мобилизация там еще суровей. Никаких супер-пупер эффективных управленцев там нет, тут пример с мусосорсжигательным заводом. Я Львовский аэропорт привенл как пример, где там действительно у региона мог бы быть козырь, но даже и его нет.
Ну так расказывайте доходчивей. вас не учили на менеджменте кто виновен за плохую комуникацию ? Передающий инфо или воспринимающий ?
Это лирика. Конечно я имею в виду мирное время. В войну строить что-то это пальцем в небо.
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352175/ Макрон, Шольц и Италия прибудут в Киев за день до обьявления результатов по кандидатству для Украины. Все указывает что дадут статус кандидата. Даже не вериться, сколько копий поломали на форумах
Украина в Евросоюзе.
“Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення ухвалять у п’ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня” – зазначив журналіст.
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352175/ Макрон, Шольц и Италия прибудут в Киев за день до обьявления результатов по кандидатству для Украины. Все указывает что дадут статус кандидата. Даже не вериться, сколько копий поломали на форумах
Украина в Евросоюзе.
Все указывает на то, что Европа хочет поторговаться. Приедут как раз те, кто больше всего ратует за мир путем сдачи Украиной части территорий.