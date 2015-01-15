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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:31

Доки не закінчиться війна, не можна будувати жодних планів стосовно нерухомості.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:39

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:Зміст пришвидчувати українську сторону, якщо затик на польській. Скільки раз було, що даєш на польській стороні паспорта і в віконце спостерігаєш, як воно п'є каву, та одним пальцем щось вбиває там в комп' ютер, в результаті відправляє одну машину 7-8хв.


Не впевнений що їде через Польщу, так як місце виїзду Баварія а місце прибуття Карпати скоріше всього не через Польщу.

Через,, Тису" теж їздив, там мадяри довго колупаються.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:56

  Феодал написав:
  sequence написав:
  Феодал написав:..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами

видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии.
Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей

теория интересная, ну я не думаю что реализуема


У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.

Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:13

  zerocool написав:
  Феодал написав:
  Феодал написав:..
вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами


теория интересная, ну я не думаю что реализуема


У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.

Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.

мне нравится ваш оптимизм, только кандидатство это еще не вступление, и не стоит забывать что у Европы сейчас очень много проблем с 2020 года (обратили внимание что сейчас по курсу USD/EUR)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:22

  Феодал написав:мне нравится ваш оптимизм, только кандидатство это еще не вступление, и не стоит забывать что у Европы сейчас очень много проблем с 2020 года (обратили внимание что сейчас по курсу USD/EUR)

Це не оптимізм, це реалізм, оптимізм - наприклад вважати, що Україна зможе стати однією з найважливіших країн ЄС або в економіці обжене Польщу років через 30-50. Це все теоретично можливо, але малоймовірно.
А проблеми в Європі були завжди і зараз нічого особливого не відбувається. Євро, що подешевшало, навпаки, працює в плюс експорту та інвестицій/позик. Важливе зараз відбувається у перебудові енергетики і ми цілком можемо тут зайняти свою нішу.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:33

Феодал
Чем дешевле евро - тем больше в США гребут Мерсы и меньше Кадиллаки
Больше Боша и меньше Моторолы
Война валют бесконечна
При курсе два евро за доллар что в Цюрихе и Льеже местные будут мусор вываливать из окон и проваливаться в сгнившие уличные туалеты как в ЫмпЭрии??? Скорее просто топливо только подорожает
Ну и недвига
Кстати почём квартиры в Колумбии, где девки красивые как у нас и взрывают прокуроров на улицах и в провинциальных мексиканских миллионниках, где война кланов наркокартелей - это выставка из отрубленных голов конкурентов под утро под виллой главы конкурирующего клана - норма??? Как и М16 в пикапе или джипе, снятый с предохранителя, на заднем сидении, и без чехла, а то и на переднем.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 13:13

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Реальная евроинтеграция на данном этапе - переход жд на евроколеи. Куда они дотянутся, тот город юудет иметь преимущество. Дойдут до Львова - плюс Львову, ло Винницы - тогда Винница почти Европа
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:58

А чому замовкли пацики?
Під мутрим керівництвом відомих кіношних персонажів - завтра ми вже будемо в Європі, ні?

Ненавиджу клоунів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:01

Frant

Не знаю що з там євроколіями, але з просуванням ЛГБТ наш уряд мабуть впорається )))
fox767676
 
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