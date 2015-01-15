Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 10:31
Доки не закінчиться війна, не можна будувати жодних планів стосовно нерухомості.
Додано: Нед 26 чер, 2022 10:39
Через,, Тису" теж їздив, там мадяри довго колупаються.
Додано: Пон 11 лип, 2022 13:56
У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.
Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.
Додано: Пон 11 лип, 2022 14:13
мне нравится ваш оптимизм, только кандидатство это еще не вступление, и не стоит забывать что у Европы сейчас очень много проблем с 2020 года (обратили внимание что сейчас по курсу USD/EUR)
Додано: Пон 11 лип, 2022 14:22
Це не оптимізм, це реалізм, оптимізм - наприклад вважати, що Україна зможе стати однією з найважливіших країн ЄС або в економіці обжене Польщу років через 30-50. Це все теоретично можливо, але малоймовірно.
А проблеми в Європі були завжди і зараз нічого особливого не відбувається. Євро, що подешевшало, навпаки, працює в плюс експорту та інвестицій/позик. Важливе зараз відбувається у перебудові енергетики і ми цілком можемо тут зайняти свою нішу.
Додано: Пон 11 лип, 2022 14:33
Феодал
Чем дешевле евро - тем больше в США гребут Мерсы и меньше Кадиллаки
Больше Боша и меньше Моторолы
Война валют бесконечна
При курсе два евро за доллар что в Цюрихе и Льеже местные будут мусор вываливать из окон и проваливаться в сгнившие уличные туалеты как в ЫмпЭрии??? Скорее просто топливо только подорожает
Ну и недвига
Кстати почём квартиры в Колумбии, где девки красивые как у нас и взрывают прокуроров на улицах и в провинциальных мексиканских миллионниках, где война кланов наркокартелей - это выставка из отрубленных голов конкурентов под утро под виллой главы конкурирующего клана - норма??? Как и М16 в пикапе или джипе, снятый с предохранителя, на заднем сидении, и без чехла, а то и на переднем.
Додано: Вів 12 лип, 2022 13:13
Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
Реальная евроинтеграция на данном этапе - переход жд на евроколеи. Куда они дотянутся, тот город юудет иметь преимущество. Дойдут до Львова - плюс Львову, ло Винницы - тогда Винница почти Европа
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:58
А чому замовкли пацики?
Під мутрим керівництвом відомих кіношних персонажів - завтра ми вже будемо в Європі, ні?
Ненавиджу клоунів.
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:01
Frant
Не знаю що з там євроколіями, але з просуванням ЛГБТ наш уряд мабуть впорається )))
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