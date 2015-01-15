Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

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fox767676 написав:Реальная евроинтеграция на данном этапе - переход жд на евроколеи. Куда они дотянутся, тот город юудет иметь преимущество. Дойдут до Львова - плюс Львову, ло Винницы - тогда Винница почти Европа
До Львова уже тянут 5 лет... https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/26/626443/ Львів та Варшаву хочуть з'єднати європейською залізничною колією ПОНЕДІЛОК, 26 ЧЕРВНЯ 2017, 12:05 Сейчас война, после войны будет не до колеи, еще лет 5, потом еще 5 лет будут планировать...а дальше перевыборы...и еще 10 лет ждать итд итп
Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.
Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть