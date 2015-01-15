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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:42

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:Реальная евроинтеграция на данном этапе - переход жд на евроколеи. Куда они дотянутся, тот город юудет иметь преимущество. Дойдут до Львова - плюс Львову, ло Винницы - тогда Винница почти Европа

До Львова уже тянут 5 лет...
https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/26/626443/
Львів та Варшаву хочуть з'єднати європейською залізничною колією
ПОНЕДІЛОК, 26 ЧЕРВНЯ 2017, 12:05
Сейчас война, после войны будет не до колеи, еще лет 5, потом еще 5 лет будут планировать...а дальше перевыборы...и еще 10 лет ждать итд итп


Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.

Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:
_hunter
 
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