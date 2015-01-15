RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:42

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:Реальная евроинтеграция на данном этапе - переход жд на евроколеи. Куда они дотянутся, тот город юудет иметь преимущество. Дойдут до Львова - плюс Львову, ло Винницы - тогда Винница почти Европа

До Львова уже тянут 5 лет...
https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/26/626443/
Львів та Варшаву хочуть з'єднати європейською залізничною колією
ПОНЕДІЛОК, 26 ЧЕРВНЯ 2017, 12:05
Сейчас война, после войны будет не до колеи, еще лет 5, потом еще 5 лет будут планировать...а дальше перевыборы...и еще 10 лет ждать итд итп


Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.

Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7170
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:17

  _hunter написав:Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:


Ну сейчас за ЕС больше 90 % за НАТО больше 70 %
Появилась общая цель, должно пойти веселее.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:47

  _hunter написав:
  drevlyanin написав:
Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.

Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:


Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте.
А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 01.04.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:52

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:


Ну сейчас за ЕС больше 90 % за НАТО больше 70 %
Появилась общая цель, должно пойти веселее.

У корыта из этих процентов сколько? -- 0? -- от то то же...
_hunter
 
Повідомлень: 7170
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:54

  drevlyanin написав:
  _hunter написав:
  drevlyanin написав:
Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.

Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:


Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте.
А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?

Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 7170
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:21

  _hunter написав:
  drevlyanin написав:
Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте.
А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?

Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться :oops:


Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці.
Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 01.04.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:00

  drevlyanin написав:
  _hunter написав:
  drevlyanin написав:
Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте.
А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?

Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться :oops:


Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці.
Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?


Ну навіть в Німечині дофіга російських німців, які в масі своєї ватники.
Але їх не критична маса, набагато менше ніж чорноти на вулицях. От де проблема.

Треба їхати в Канаду, візи українцям роздають без проблем.
Мені видали на три роки :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 03 жов, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:03

  _hunter написав:
  Хомякоид написав:
  _hunter написав:Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:


Ну сейчас за ЕС больше 90 % за НАТО больше 70 %
Появилась общая цель, должно пойти веселее.

У корыта из этих процентов сколько? -- 0? -- от то то же...


В нас зараз вибори більш менш відкриті та в масі не фальсифікуються як на московії
Хто тренд вловить з політиків що хоче народ, той і буде на коні.
Таким макаром через пень колоду будемо в ЄС
Як швидко, ось питаннячко
Хомякоид
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:20

  Хомякоид написав:
  drevlyanin написав:
Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці.
Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?


Ну навіть в Німечині дофіга російських німців, які в масі своєї ватники.
Але їх не критична маса, набагато менше ніж чорноти на вулицях. От де проблема.
Треба їхати в Канаду, візи українцям роздають без проблем.
Мені видали на три роки :D


Зараз дофіга а буде ще більше.
Коли в Канаді медом намазано, то чому до цих пір не поїхали, валянки та кожуха ніяк купити не можете? Про візу вже давно казали.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 01.04.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371668
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 109965
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп
Будівництво в областях України, 2002-2015 рр.
konstantinlev » Чет 16 чер, 2016 10:40
0 2298
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2016 10:40
konstantinlev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1307)
03.10.2022 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.