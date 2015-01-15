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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:01
Хомякоид написав:
В нас зараз вибори більш менш відкриті та в масі не фальсифікуютьс
_hunter написав: Хомякоид написав:
Ну сейчас за ЕС больше 90 % за НАТО больше 70 %
Появилась общая цель, должно пойти веселее.
У корыта из этих процентов сколько? -- 0? -- от то то же...
я як на московії
Хто тренд вловить з політиків що хоче народ, той і буде на коні.
Таким макаром через пень колоду будемо в ЄС
Як швидко, ось питаннячко
Я ровно про это же: они и в 91-м не особо фальцифицировались. Вроде как в 14-м не фальцифицировались.
Так уже давно все уловили: снимаем сериал покрасивше -- и все валим на папэредников
Як швидко? -- ну давайте на пальцах прикинем: за 30 лет ровно нифига в плане "европейскости" не поменялось. За следующие лет 30 поменяется примерно столько же.
Т.е. году эдак к 25му будемо в ЄС (125му если что
)
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:08
drevlyanin написав: Хомякоид написав: drevlyanin написав:
Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці.
Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?
Ну навіть в Німечині дофіга російських німців
, які в масі своєї ватники.
Але їх не критична маса, набагато менше ніж чорноти на вулицях. От де проблема.
Треба їхати в Канаду, візи українцям роздають без проблем.
Мені видали на три роки
Зараз дофіга а буде ще більше.
Коли в Канаді медом намазано, то чому до цих пір не поїхали, валянки та кожуха ніяк купити не можете? Про візу вже давно казали.
Та вже в Німеччині 7 років, все кидати та їхати якось важкувато, все влаштовує.
Спробую можливо роботу знайти, потім буду вирішувати по обставинам.
Канадську візу зрбив на всякий випадок. Обійщлсь один день поїздки з Баварії до Дюсельдорфу та 80 євро за квитки.
Більше росіян в Німеччині не буде. Всі росіяни хто мав німецьке або єврейське коріння вже в Німеччині, путлерівськиї дезертирів навіть якщо пустять то тільки до кінця війни, потім попросять.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Пон 03 жов, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:12
_hunter написав:
Я ровно про это же: они и в 91-м не особо фальцифицировались. Вроде как в 14-м не фальцифицировались.
Так уже давно все уловили: снимаем сериал покрасивше -- и все валим на папэредников
Як швидко? -- ну давайте на пальцах прикинем: за 30 лет ровно нифига в плане "европейскости" не поменялось. За следующие лет 30 поменяется примерно столько же.
Т.е. году эдак к 25му будемо в ЄС (125му если что
)
Не согласен, думаю до пяти лет и будем в ЕС
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