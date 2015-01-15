Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

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drevlyanin написав: Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці. Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?
Ну навіть в Німечині дофіга російських німців, які в масі своєї ватники. Але їх не критична маса, набагато менше ніж чорноти на вулицях. От де проблема. Треба їхати в Канаду, візи українцям роздають без проблем. Мені видали на три роки
Зараз дофіга а буде ще більше. Коли в Канаді медом намазано, то чому до цих пір не поїхали, валянки та кожуха ніяк купити не можете? Про візу вже давно казали.
Та вже в Німеччині 7 років, все кидати та їхати якось важкувато, все влаштовує. Спробую можливо роботу знайти, потім буду вирішувати по обставинам.
Канадську візу зрбив на всякий випадок. Обійщлсь один день поїздки з Баварії до Дюсельдорфу та 80 євро за квитки.
Більше росіян в Німеччині не буде. Всі росіяни хто мав німецьке або єврейське коріння вже в Німеччині, путлерівськиї дезертирів навіть якщо пустять то тільки до кінця війни, потім попросять.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 03 жов, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:До Львова уже тянут 5 лет... https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/26/626443/ Львів та Варшаву хочуть з'єднати європейською залізничною колією ПОНЕДІЛОК, 26 ЧЕРВНЯ 2017, 12:05 Сейчас война, после войны будет не до колеи, еще лет 5, потом еще 5 лет будут планировать...а дальше перевыборы...и еще 10 лет ждать итд итп
Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.
Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть
Я в 14-му ні на що гарне не сподівався. А ось зараз альтернативи економічній та інфраструктурній інтеграції з Європою не існує. Треба позбуватися всіх цих тупікових царсько-радянських стандартів в озброєнні та інфраструктурі.
drevlyanin написав:Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.
Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть
Я в 14-му ні на що гарне не сподівався. А ось зараз альтернативи економічній та інфраструктурній інтеграції з Європою не існує. Треба позбуватися всіх цих тупікових царсько-радянських стандартів в озброєнні та інфраструктурі.
Вы же понимаете, что от того, что _Украине_ что-то нужно -- _Европе_ ни тепло ни холодно? -- и на скорость _принятия_ (а если совсем уж откровенно: на факт) не влияет от слова "совсем"?..