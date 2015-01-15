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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:47

  _hunter написав:
  drevlyanin написав:
Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.

Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:


Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте.
А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:54

  drevlyanin написав:
  _hunter написав:
  drevlyanin написав:
Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.

Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть :lol:


Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте.
А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?

Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:21

  _hunter написав:
  drevlyanin написав:
Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте.
А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?

Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться :oops:


Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці.
Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:20

  Хомякоид написав:
  drevlyanin написав:
Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці.
Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?


Ну навіть в Німечині дофіга російських німців, які в масі своєї ватники.
Але їх не критична маса, набагато менше ніж чорноти на вулицях. От де проблема.
Треба їхати в Канаду, візи українцям роздають без проблем.
Мені видали на три роки :D


Зараз дофіга а буде ще більше.
Коли в Канаді медом намазано, то чому до цих пір не поїхали, валянки та кожуха ніяк купити не можете? Про візу вже давно казали.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:43

🇪🇺 🇺🇦 Україна планує вступити до Євросоюзу за два роки, заявив прем’єр Денис Шмигаль. Цього року він очікує на передвступний етап переговорів.

Також прем’єр-міністр анонсував зміни до закону про порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, який критикувала Венеціанська комісія. Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ. Уряд готовий переглянути нещодавно ухвалене законодавство до початку саміту «Україна — ЄС», який відбудеться 3 лютого
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 00:43

  vitaliian написав:
🇪🇺 🇺🇦 Україна планує вступити до Євросоюзу за два роки, заявив прем’єр Денис Шмигаль. Цього року він очікує на передвступний етап переговорів.

Також прем’єр-міністр анонсував зміни до закону про порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, який критикувала Венеціанська комісія. Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ. Уряд готовий переглянути нещодавно ухвалене законодавство до початку саміту «Україна — ЄС», який відбудеться 3 лютого

Если заменить "планирует" на "мечтает", все будет звучать абсолютно верно.
Впрочем, можно вступать в ЕС и индивидуально. Несколько миллионов наших граждан сейчас именно на этом пути.
Правда, не думаю, что это как-то поднимет цены на нашу недвижимость.
antey1969
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