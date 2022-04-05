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Великий потік біженців з
України може стати позитивом...

Великий потік біженців з України може стати позитивом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 15:44

Великий потік біженців з України може стати позитивом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в інтерв'ю директора європейського департаменту МВФ Альфреда Кеммера Голосу Америки.

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Великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: в МВФ пояснили, чому
R2
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