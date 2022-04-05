Про це повідомляється в інтерв'ю директора європейського департаменту МВФ Альфреда Кеммера Голосу Америки.
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Великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: в МВФ пояснили, чому
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Додано: Нед 24 кві, 2022 15:44
Великий потік біженців з України може стати позитивом...
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Дивися повний текст
Великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: в МВФ пояснили, чому
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