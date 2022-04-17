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Скільки коштує життя в
Німеччині 2022: їжа, житло,...

Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 13:54

Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло,...

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців, рятуючись від війни з росією, їдуть до Німеччини. Перебувати в цій країні можна 3 місяці по безвізу (як турист) або ж, оформивши статус біженця або статус тимчасового захисту.

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Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло, транспорт, соціальна допомога
R2
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