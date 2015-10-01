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Німеччиною "бродить
примара гіперінфляції"

Німеччиною "бродить примара гіперінфляції"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:59

Німеччиною "бродить примара гіперінфляції"

Пропонуємо до обговорення:
Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex.

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Німеччиною \"бродить примара гіперінфляції\"
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:59

Так а чё в Украине евро не стоит по 3 копейки? Если в Европе не поднимут доходы - пустой холодильник победит, и будут сильнейшие митинги
kemeron1990
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Модератори: Ірина_, Модератор

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