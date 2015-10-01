Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex.
Дивися повний текст
Німеччиною \"бродить примара гіперінфляції\"
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 кві, 2022 19:59
Німеччиною "бродить примара гіперінфляції"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Німеччиною \"бродить примара гіперінфляції\"
Додано: Пон 25 кві, 2022 19:59
Так а чё в Украине евро не стоит по 3 копейки? Если в Европе не поднимут доходы - пустой холодильник победит, и будут сильнейшие митинги
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|