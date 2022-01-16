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Чи працюють камери автофіксації
порушень ПДР під час...

Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:46

Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час...

Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що поліція наразі підвищує контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху й відповів на питання, чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану.

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Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:46

Скотиняки поліцаї, нічого доброго для людей
stistbisaaol
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