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Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час...
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Додано: Вів 26 кві, 2022 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що поліція наразі підвищує контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху й відповів на питання, чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану.
Дивися повний текст Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану
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Додано: Вів 26 кві, 2022 08:46
Скотиняки поліцаї, нічого доброго для людей
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