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Як планують відновити літак
"Мрія": розповіли в...

Як планують відновити літак "Мрія": розповіли в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:50

Як планують відновити літак "Мрія": розповіли в...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв розповів, як наразі триває обстеження зруйнованого найбільшого військово-транспортного літака АН-225, що був збудований в 1988 році. До повномасштабного вторгнення український літак перевозив необхідні вантажі та зберігався в ангарі в Гостомелі.

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Як планують відновити літак \"Мрія\": розповіли в Укроборонпромі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:50

Это тот генеральный директор, который сам с прочим начальством 24го "случайно" оказался в Германии, пока "Мрию" тут бомбили?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:17

Re: Як планують відновити літак

идея красивая, но увы неосуществимая

с 88 года утеряно куча технологий. а на новых технологиях одну деталь точить - нонсенс. и куча приборов уже просто не делается...

очень жаль, но это памятник либо войне, либо нерасторопности, если не дали команды на вылет Мрии
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:00

проблемы есть. валюта поступает долго. это факт
MByte
 
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