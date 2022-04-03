Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
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Німецька Uniper допускає можливість платити за газ рф, дотримуючись санкцій
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Додано: Вів 26 кві, 2022 17:33
Німецька Uniper допускає можливість платити за газ рф,...
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Дивися повний текст
Німецька Uniper допускає можливість платити за газ рф, дотримуючись санкцій
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