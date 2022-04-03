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Німецька Uniper допускає
можливість платити за газ рф,...

Німецька Uniper допускає можливість платити за газ рф,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:33

Німецька Uniper допускає можливість платити за газ рф,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Дивися повний текст
Німецька Uniper допускає можливість платити за газ рф, дотримуючись санкцій
R2
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