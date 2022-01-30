Користувачі Twitter звернули увагу на те, що Skype скасував плату за дзвінки на українські мобільні та стаціонарні номери.
Дивися повний текст
Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:46
Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери
|