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Skype зробив безкоштовними
дзвінки на українські номери

Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:46

Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі Twitter звернули увагу на те, що Skype скасував плату за дзвінки на українські мобільні та стаціонарні номери.

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Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери
R2
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