Допоможіть будь ласка в оцінці монет!

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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Сер 27 кві, 2022 17:03
Цікавить яка з цих 50 копійок 1994 року цінніша та яка може бути приблизна ціна.
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irishashkatula
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