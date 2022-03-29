Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі федерального органу.
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Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити Україні рекордну суму
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:01
Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити...
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Дивися повний текст
Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити Україні рекордну суму
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