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Допомога під час війни: Конгрес
США готовий виділити...

Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:01

Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі федерального органу.

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Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити Україні рекордну суму
R2
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