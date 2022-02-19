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Коли відновиться
ринок новобудов Києва

Коли відновиться ринок новобудов Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:06

Коли відновиться ринок новобудов Києва

Пропонуємо до обговорення:
Ринок новобудов зіткнувся з важкою ситуацією. Багато будівель зруйновано, будівництво зупинено. Але вже сьогодні на всіх рівнях почали шукати можливості для відновлення країни

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Коли відновиться ринок новобудов Києва
R2
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