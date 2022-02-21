Пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку.
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У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:38
У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на...
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У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях
Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:39
а пенсам из ЛДНР вы также будете продолжать отправлять деньги украинских налогоплательщиков, чтобы они покупая российские товары спонсировали русскую армию, которая убивает украинских налогоплательщиков. Или есть заинтересованные лица, сидящие на этих потоках, ведь кто знает сколько там этих пенсов реально, а так +1млн. и кеш в кармане.
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