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У Мінсоцполітики розповіли, як
виплачуватимуть пенсії на...

У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:38

У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку.

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У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:39

а пенсам из ЛДНР вы также будете продолжать отправлять деньги украинских налогоплательщиков, чтобы они покупая российские товары спонсировали русскую армию, которая убивает украинских налогоплательщиков. Или есть заинтересованные лица, сидящие на этих потоках, ведь кто знает сколько там этих пенсов реально, а так +1млн. и кеш в кармане.
alex257476
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